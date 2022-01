El sector hidrocarburos en el Perú se encuentra al garete por la falta de designación de funcionarios profesionales y expertos en puestos claves de la administración pública que tienen vinculación directa con la tarea de garantizar y promover la sostenibilidad y competitividad de esta importante industria para la economía y el desarrollo nacional.

Así lo advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) tras señalar que el sector hidrocarburos atraviesa una severa crisis de competitividad que se ve reflejada en la preocupante contracción de los niveles de inversión y de producción de petróleo que no superó los 40 mil barriles diarios al cierre del 2021.

“En el periodo enero a octubre del 2021, la inversión en la industria hidrocarburífera nacional registró US$ 246.2 millones, de los cuales apenas US$ 2.6 millones se destinaron a la actividad exploratoria, lo que significa que no se están destinando recursos para ampliar las reservas de hidrocarburos que el país necesita para su crecimiento futuro”, explicó. Asimismo, indicó que, de los 34 contratos vigentes en el sector, 13 de ellos se encuentran suspendidos por fuerza mayor.

La SNMPE manifestó que la reactivación del sector hidrocarburos tiene una importancia significativa en el proceso de recuperación de la economía nacional, por lo que se requiere de políticas y medidas claras y urgentes que permitan viabilizar la competitividad de la industria. “Urge atraer capitales para descubrir nuevos yacimientos y desarrollar los campos existentes; recuperar la producción de petróleo y gas; promover la masificación del gas natural; establecer mecanismos eficaces de diálogo con las comunidades para reducir la conflictividad; promover esquemas de solución para una operación segura del Oleoducto Norperuano y establecer los incentivos para ampliar la infraestructura existente del sector”, indicó el gremio minero energético.

En ese sentido, la SNMPE formuló un llamado a las autoridades del Gobierno para que puedan designar a funcionarios que cuenten con la idoneidad y la experiencia suficiente que permita atender los urgentes desafíos del sector hidrocarburos. “Es imperativo contar con cuadros profesionales calificados que conozcan técnica, legal y económicamente una industria tan especializada, sobre todo en instituciones como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Perupetro”, subrayó.

El gremio expresó su preocupación por la falta de designación de funcionarios titulares en puestos claves como el Viceministerio de Hidrocarburos y la Dirección General de Hidrocarburos del Minem. “Desde fines de octubre del año pasado se encuentra vacante el puesto de viceministro de Hidrocarburos que tiene a su cargo la formulación, coordinación, ejecución y supervisión de la política en materia de hidrocarburos. Igualmente, desde diciembre, tampoco se ha designado al titular de la Dirección General de Hidrocarburos, órgano técnico normativo que tiene como función proponer y evaluar la política del sector”, citó la SNMPE al manifestar que existe la sensación de que el sector ha quedado al garete.

Asimismo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, señaló que el reciente nombramiento del presidente de Perupetro ha significado una transgresión a la propia ley de organización y funciones de esa institución, por lo que espera que las autoridades correspondientes procedan a la rectificación del acto.

