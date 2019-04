Del Solar: Renuncias de Bruce y Trujillo "no tiene ninguna relación con caída en las encuestas"

El primer ministro Salvador del Solar afirmó esta noche que las renuncias del ministro de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, no tienen relación con la "caída en las encuestas" del presidente Martín Vizcarra .

El jefe del Gabinete reveló que les pidió su renuncia puesto que el país no puede tener "dos ministros que se den el lujo de usar su tiempo para defenderse".

"Tenemos dos ministros que están cuestionados políticamente y dos ministros que tienen una defensa para sus casos, pero que no nos podemos dar el lujo de que dediquen parte de sus energías a defenderse porque son dos ministros cruciales que hacen un gran trabajo", sostuvo en una entrevista con "Día D".

"Hemos conversado con los ministros y ellos en un gesto que yo quiero destacar, dicen: 'no queremos entorpecer el trabajo del Gobierno, no queremos ir en contra del interés de los peruanos'. [La renuncia de ambos ministros] No tiene ninguna relación con la caída en las encuestas del presidente", señaló.

En esa línea, Del Solar explicó que no se les pidió renunciar antes a los ministros, puesto que el Gobierno se encontraba concentrado en el conflicto social en torno al proyecto minero Las Bambas.

"Creo que es importante que lo veamos en su contexto. Estábamos en una crisis delicada [conflicto social en Las Bambas], ahora que esa crisis está controlada, hemos evaluado la situación", afirmó.

"Quiero que se comprenda que habiendo conseguido esto que es tan importante, que esta crisis sea superada, este fin de semana hemos comenzado a trabajar para ver qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestras ventajas y desventajas en el camino", añadió.

Al ser consultado respecto a las críticas al mensaje a la nación que brindó el presidente Martín Vizcarra el último jueves, Del Solar aseguró que el mandatario no ha intentando confrontar nuevamente con el Parlamento y dijo creer que los peruanos ya no aceptan esta actitud.

"Tengo la sensación de que todos los que estamos involucrados en la política hemos llegado a la conclusión de que la confrontación que hubo en los primeros años no nos llevó a ningún tema positivo", indicó.

"Los peruanos no aprueban una actitud de confrontación y sería un error gravísimo que volviéramos a ella", concluyó.