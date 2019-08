Del Solar sobre audios de Vizcarra: “En ningún momento el presidente dice que se anulará proyecto Tía María”

Tras la difusión de audios de la reunión del mandatario Martín Vizcarra con autoridades de Arequipa, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , aseguró que el jefe de Estado no ofreció durante dicha cita la cancelación del proyecto minero Tía María.

“No se puede pretender decir que el presidente ha ofrecido una anulación. Es claro que los alcaldes que están en ese momento con el presidente le están manifestando su preocupación y le dicen que queremos que esto se anule, (pero) el presidente en ningún momento dice que va a proceder a la anulación, les dice que esto tiene que hacer administrativamente, con base a argumentos”, expresó Del Solar en RPP Televisión.

Además, el jefe del gabinete ministerial afirmó que la posición del presidente Martín Vizcarra sobre el proyecto Tía María se ha mantenido antes, durante y después de la reunión con las autoridades de Arequipa.

“La posición del presidente no solamente ha sido la misma en las tres conversaciones (con las autoridades de Arequipa), sino también en sus declaraciones públicas anteriores y posteriores. Y lo que el presidente ha dicho todo el tiempo es que este proyecto no va a comenzar a construirse si no hay un clima propicio”, señaló Salvador del Solar.

Incluso, remarcó que Vizcarra no ha tenido injerencia en la decisión del Consejo de Minería de suspender el proyecto Tía María hasta que se pronuncie sobre los trámites administrativos interpuestos por diversas autoridades de Arequipa.

“El Consejo de Minería es un ente autónomo al interior del Ministerio (de Energía y Minas), no depende del ministro (Francisco Ísmodes), y ha decidido suspender la licencia mientras el consejo se pronuncia sobre el fondo”, afirmó.