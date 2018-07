Sol Carreño: “La campaña es contra la prensa incómoda” [Entrevista]

La periodista Sol Carreño ha sido el centro de ataques en las redes sociales desde el último fin de semana. Todo se originaría en las denuncias periodísticas que difunde el programa que conduce, Cuarto poder .

¿A qué atribuyes que exista esta “campaña de desprestigio” que denuncias?

En realidad, la campaña se ha iniciado hace tiempo con la frase de “mermeleros”, que ya perdió efecto porque quedó claro que no somos así. Ahora, muchas personas inescrupulosas han empezado otra campaña que se puede ver desde diferentes frentes: la ‘Ley Mordaza’ es uno y el otro es intentar desprestigiar a quienes trabajamos en los programos o medios de prensa que son críticos, investigan y denuncian.

¿Por qué ocurre esto?

Yo me identifico con los valores que defiendo, que son la libertad y la democracia. Y por identificarme con esos valores he sido criticada. A lo largo de mi vida se me ha atacado porque mis ideales no son compartidos por muchos políticos, he recibido ataques de todos los frentes. Ahora, evidentemente, hay un sector político que se comporta de manera autoritaria y, por lo tanto, no es fácil para ellos convivir con una prensa crítica.

Pero siempre ha habido prensa crítica, ¿por qué crees que se percibe este tipo de ataques ahora?

Es clarísimo. Cuando la gente tiene mucho poder y no lo usa para el bien de la sociedad, lo usa para beneficio propio. Si alguien la está denunciando o le pone piedras en el camino, obviamente es incómodo. Nosotros somos incómodos, esto no se trata de mí, yo soy una excusa, a mí me están utilizando porque soy la cara de un programa que denuncia.

Luis Nava, el ex secretario de Alan García, fue a tu programa y no contestó tus preguntas. ¿Crees que ya tenía un guion preparado?

Desde el jueves pasado empezó una andanada de ataques desde programas que se prestaron para resonar las mentiras y difamaciones de algunas personas que, probablemente, buscaron su interés personal y que sirven a los intereses de otros. Esas mentiras no tienen sustento. Llama la atención que el mismo talante de las agresiones que recibí marquen las respuestas de una entrevista que no tiene que ver conmigo.

¿Por qué crees que te atacan a ti?

Esto es parte de un ataque sistemático, hay momentos en que se mandarán contra uno y contra otro. No hay nada que puedan usar en mi contra que sea verdad, utilizan mentiras. La prensa, que no solo integro yo, busca la verdad sobre la corrupción de este país y quiénes son los corruptos. La única forma de que la verdad triunfe es que esta prensa trabaje unida.