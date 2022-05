Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del presidente Pedro Castillo, reapareció y rompió su silencio luego de que se le cambiará la prisión preventiva por comparecencia con restricciones mientras es investigado por el caso Puente Tarata.

Como era de esperarse, el joven de 24 años negó todas las acusaciones en su contra, pese a las indagaciones fiscales que pesan sobre él y su primo Fray Vásquez Castillo.

Señaló que no era la “puerta de acceso de los amigos empresarios de Zamir Villaverde con el mandatario Castillo”, tal como lo señaló Karelim López ante la Fiscalía.

“Si tanto dicen eso que saquen una prueba y demuestren lo que son realmente los sobrinos, pero solo sacan dichos. Que ella (Karelim) diga qué empresarios. La señora puede decir cualquier cosa, pero tiene que decir: ‘el sobrino tal hacía esto y cuál era la función’”, dijo en entrevista en Punto Final.

Además, Gian Marco Castillo afirmó en el dominical que no tuvo vínculos con el empresario Zamir Villaverde y que desconocía que él les alquilaba autos.

“Los carros han llegado por parte de mi primo porque él me presta para irme a Palacio de Gobierno, yo no sabía que eran de él ( de la empresa Mazavig S.A.C. de Villaverde). Ya cuando salió lo de la investigación le dije qué pasó, pero me respondió: ‘tranquilo, que no hay ningún problema’”, comentó el sobrino de Castillo, quien agregó que Fray Vásquez Castillo debe responder por los vehículos de Zamir.

Sobre la supuesta organización criminal que terminó beneficiando al consorcio Puente Tarata 3 con la obtención de la buena pro de la obra en la región San Martín, que ascendía a más de S/ 320 millones, el sobrino de Castillo mencionó: “No tuve nada que ver en esos temas, no sé por qué me vinculan si no soy ningún funcionario. A mí no me compete eso”, refirió.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que Gian Marco Castillo manifestó que no se acuerda si fue al Ministerio de Defensa para visitar al entonces ministro de ese sector, Walter Ayala, el 7 de agosto de 2021, tal como figura su ingreso.

“No recuerdo muy bien si he ido o no. Si visité no sé, pero si fue no ha sido por algo malo”, explicó.

Luego añadió que no tiene contacto con su tío, el presidente Pedro Castillo, tras verse involucrado en problemas judiciales.

