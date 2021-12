Tuvo que pasar por dos incisivas entrevistas para que el exministro de Defensa, Walter Ayala, sea transparente y reconozca que sí recibió en su despacho a Fray Vásquez Castillo, nada menos que el sobrino del presidente Pedro Castillo y uno de sus operadores en la vivienda de Breña en donde el mandatario despachaba de forma paralela.

Esta noche en RPP, Ayala terminó por aceptar que lo recibió y que en su visita Vásquez, según su versión, lo saludó y le dio la “bienvenida”, al tiempo que lo destacó como profesional.

¿Por qué un familiar del presidente era el encargado de tal tarea? “Bueno, (eso) hay que preguntarle a él, ¿no?”, se limitó a decir.

Lo que sí mencionó apresuradamente Ayala fue que no se trató ningún tema irregular, ningún contrato. “Yo más bien me sentí alegre que un entorno del presidente venga a saludar”, refirió.

Perú21 informó el miércoles que, además de las más de 15 visitas de Vásquez a Palacio de Gobierno, también se registró una al Mindef la tarde del sábado 7 de agosto, entonces a cargo de Ayala.

Lazos de sangre

El exministro ‘recordó’ que en aquella visita incluso “le invité un poco de sopa” al sobrino de Castillo y comieron y conversaron por unos cuarenta minutos.

Pero todo no queda allí y las respuestas de Ayala dejaron más dudas, pues aceptó que esta era la segunda vez que lo veía. “La primera vez creo que lo vi cuando el presidente me llamó para invitarme para ministro”, dijo.

Tal parece que todo esto le llevó horas recordar a Ayala. Por la tarde, en una entrevista en Canal N, no recordaba con certeza haber recibido al sobrinísimo.

“De repente sí, habrá ido a saludarme (...). Eso algo como que a usted le den un cargo y van y le saludan. Pero ahora que me digan que yo (me) metí en actos de corrupción... que me investiguen”, espetó.

