La congresista Martiza García Jiménez (Cambio 21) se suma a la lista de legisladores cuyos familiares han sido contratados en el Parlamento.

En este caso se trata de su sobrino carnal Omar Dewar Valderrama García, quien trabajó en el despacho de su colega de bancada, la parlamentaria Lizbeth Robles, durante los meses de febrero y marzo de este año, según constató Perú21 en el portal de Transparencia del Congreso.

Valderrama García, hijo de Milagros García Jiménez, hermana de la legisladora, tuvo el cargo de técnico segundo mientras laboraba en el Legislativo.

En diálogo con este diario, Maritza García negó que haya conocido que su sobrino trabajaba en el despacho de Robles o que haya influido para dicha contratación.

“No tengo ningún contacto con el jovencito. No tenía ningún conocimiento de que él laboraba acá”, dijo.

Además aseguró que no existe falta legal ni ética porque no es responsabilidad suya que su familiar haya sido contratado.

Otro detalle es que el papá de Valderrama García, Omar Valderrama Campos, trabaja como asesor principal de Maritza García desde que fue elegida congresista.

“Él (Valderrama Campos) es el padre, pero está casado con otra persona, no con mi hermana. Me sorprende porque su papá trabaja conmigo, pero desconocía de Omarcito (Valderrama García)”, sostuvo.

Un ex alto funcionario del Congreso, que pidió no ser nombrado, dijo a este diario que si bien no se configuraría una ilegalidad, la contratación de familiares de congresistas sí sería una falta ética.

“Hay un tema ético. Y por lo menos en mi experiencia los congresistas que así lo entendían evitaban esas situaciones. Yo mismo he evitado que parientes míos postulen al Congreso”, anotó.

En similar situación están los congresistas de Fuerza Popular Segundo Tapia y Elard Melgar, quienes contrataron entre sí a sus respectivas sobrinas. La presidenta de Ética, Janet Sánchez, anunció que iniciará una indagación de oficio sobre estos casos.

Tenga en cuenta:

- La legisladora Lizbeth Robles no contestó las llamadas de este diario para conocer las razones que la llevaron a contratar al sobrino de Maritza García.

- Según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía, Valderrama García ha sido proveedor del Estado, en específico del Ministerio de Salud. Y en lo que va del año ha recibido un desembolso de S/15 mil.

- La ley contra el nepotismo señala que un funcionario público está prohibido de contratar o influir en la selección de sus familiares como trabajadores de su entidad.