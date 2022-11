La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y el Consejo de la Prensa Peruana salieron al frente para condenar los comentarios machistas del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hacia la presentadora de Cuarto Poder, Sol Carreño. El último jueves, el premier dio estas declaraciones durante una reunión.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, sostuvo.

A través de un comunicado, ambas instituciones expresaron que rechazan los agravios personales expresados por Torres hacia Sol Carreño,

“Lamentamos que durante una actividad oficial el jefe del Gabinete en presencia del presidente de la República y de algunos miembros del gabinete, haya agraviado a una periodista de manera personal haciendo alusión a su condición de madre, esposa e hija. Dichas declaraciones no hacen más que socavar nuestra democracia y el estado de derecho”, detalla el documento.

La SNRTV y el Consejo de la Prensa Peruana enviaron comunicado deplorando declaraciones de Torres.

“Deploramos que la narrativa de las autoridades del gobierno sea atacar, dividir y polarizar al país en lugar de la rendición de cuentas”, señala.

Además, hace un pedido al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que rechace de manera enfática las declaraciones del premier.

“El gobierno y sus autoridades deben respetar los principios de libertad de expresión y de prensa, principios constituyentes de un estado democrático”, finaliza el comunicado.

