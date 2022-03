Eduardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), afirmó que el Acuerdo Nacional, previsto para hoy sábado, fue reprogramado a fin de que no se le dé un uso político.

En declaraciones a RPP, explicó que, si el evento se llevaba a cabo, se podría prestar para que se diga que se apoya al Gobierno, de cara al proceso de vacancia que se sigue contra el presidente Pedro Castillo, el cual se vota este lunes.

“Una de las razones por las que no nos hemos reunido hoy es que no se le quiere dar un uso político al Acuerdo Nacional, para que no se diga si se está apoyando o no al Gobierno. Es por eso que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha decidido que no se haga hoy”, manifestó.

En otro momento, señaló que la situación económica del país no mejorará hasta que haya una mejor designación en las diferentes carteras.

“Seguiremos exigiendo que no se designe personas sin capacidad en ministerios. Están atentando verdaderamente contra la población”, refirió.

Este lunes 28 de marzo, el pleno del Congreso debatirá la moción de vacancia contra el jefe de Estado, bajo la causal de incapacidad moral permanente. Se requiere de 87 votos para conseguir la destitución del mandatario.

