La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) programó para el próximo lunes 1 de octubre una audiencia pública para analizar la situación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el escándalo de corrupción en el Poder Judicial, en atención a una solicitud del Instituto de Defensa Legal (IDL) para tratar estos temas.

Cruz Silva del Carpio, abogada de IDL, indicó, en Radio Nacional, que realizaron el pedido el 17 de julio y ayer recibieron la respuesta afirmativa. "Estamos citados IDL y el Estado peruano; la Fiscalía también puede ir a dar su palabra, al igual que el Poder Judicial y las otras entidades. Cada uno va a exponer cómo se ha estado avanzando y se va a defender", dijo la letrada.

Para Del Carpio, la elección de Chávarry como fiscal de la Nación es nula debido a que los audios han revelado que existió interferencia de otros poderes del Estado en su designación.

Vea también Wagner: Congreso debe levantar inmunidad a Chávarry para investigarlo

Además, el titular del Ministerio Público es sindicado por colaboradores eficaces, según un informe de la fiscal Sandra Castro, como presunto integrante de la agrupación "Los cuellos blancos del Puerto".

Sin embargo, para el presidente de la Asociación Civil Transparencia Allan Wagner, el caso del fiscal de la Nación debe ser solucionado por las entidades peruanas y no a través de organismos internacionales.

“La medida del IDL es interesante, pero no tiene fuerza vinculante porque hablamos de una comisión que emite recomendaciones. Si bien puede servir para ventilar el asunto externamente, desde el punto de vista de soluciones, está en manos de los organismos nacionales adoptarlas”, opinó.

La audiencia pública de la CIDH se llevará a cabo en la University of Colorado Law School, Boulder, Estados Unidos, entre las 11:30 a.m. y 12:45 a.m.