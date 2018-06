Similitudes y diferencias entre Perú y Colombia en los últimos procesos electorales

Hoy, Colombia decide quién será el sucesor de Juan Manuel Santos. La segunda vuelta –tres semanas después de la primera– enfrenta a dos férreas ideologías en una coyuntura posconflicto: la izquierda representada por el ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro y la derecha ‘mano dura’, liderada por el uribista Iván Duque. Y aunque Perú y Colombia posean sistemas electorales distintos, los resultados del vecino país sorprenden por ciertas semejanzas con el nuestro. Luego de un análisis, 50+1 ha establecido dos tendencias muy claras: por un lado, la derecha uribista parece consolidarse de forma monolítica producto de la polarización que el acuerdo de paz con las FARC provocó, mientras que el centro y la izquierda, aunque han cobrado mayor relevancia, permanecen divididos.

URIBISMO Y FUJIMORISMO

Un lector atento habrá advertido que existen diferentes factores que afectan el resultado tanto en Colombia como en Perú. El principal, sin duda, es que en Colombia el voto es voluntario. En Perú no lo es, por lo que los resultados pueden resultar sesgados si comparamos tendencias ideológicas. Sin embargo, existen similitudes en la oferta programática bastante significativas que coinciden con la demanda de dos sociedades de clase media y con heridas aún producidas por las FARC y Sendero Luminoso, respectivamente.

El uribismo y el fujimorismo –convertidos en las nuevas derechas posconflicto– han emergido como protagonistas del escenario político. Los resultados de la reciente elección en Colombia comparados con la primera vuelta de 2016 en Perú los ubica en un primer lugar. Centro Democrático con Duque y 39.1%, y Fuerza Popular con Keiko Fujimori y 32.6% de votos emitidos lograron también fortaleza en el Parlamento.

IZQUIERDA Y CENTRO DIVIDIDOS

Por otro lado, los centros y las izquierdas de ambos países, aunque han crecido electoralmente, se mantienen divididos. En Colombia, Sergio Fajardo, candidato de centro por la Alianza Verde, no pasó a segunda al no haber podido, o querido, forjar una alianza con Humberto de la Calle del Partido Liberal. ¿Se imaginan una coalición entre Julio Guzmán y Alfredo Barnechea? Pues bueno, los egos no ayudan. Por otro lado, hacia la izquierda, Verónika Mendoza perdió su oportunidad al no lograr una alianza con Gregorio Santos. De aquí se desprende también la importancia de las políticas de acuerdos en ambos países.

MAQUINARIAS Y DESAFECCIÓN

A pesar de poseer organizaciones políticas estructuradas, Alan García en Perú y Germán Vargas Lleras en Colombia quedaron relegados e impotentes frente al crecimiento de la polarización política. Quienes antaño parecían invencibles hoy asisten al descalabro de sus organizaciones, aunque en el caso colombiano este parece ser más lento, pues el Partido de la U obtuvo mejores resultados en la elección congresal, a diferencia del Apra.

Pese a sus semejanzas, las últimas elecciones en Colombia y Perú también han arrojado diferencias entre ambos países. Una de ellas es sus diferentes niveles de desafección política. Viendo esto a través del ausentismo y los votos blancos y nulos sobre el total del conteo, en Colombia estos suman 48.5%, mientras que en Perú llegan al 33%. La polarización existente en el país vecino ha reducido la desafección, aunque sigue siendo considerable si la comparamos con nuestro país.

A la luz de estas dinámicas, podría ser posible entender las diferentes trayectorias en ambos países. La derecha posconflicto tiende a alimentarse de la desafección política y del dominio de extensas maquinarias políticas. A partir de ello, es posible entender que tenga mayores chances de llegar al Gobierno en Colombia que en el Perú. La última encuesta de Invamer le da una ventaja a Duque de 20%. Veremos si se confirma al final del día.

CIFRAS

• 20% es la ventaja de Duque sobre Petro en la última encuesta realizada por Invamer. El uribismo obtuvo 39.1% y el fujimorismo 32.6% en primera vuelta.