Silvana Carrión Ordinola: “Declaraciones fortalecen líneas de investigación de la Fiscalía”

Ha sido una jornada maratónica en Curitiba. Seis colaboradores eficaces han dado su testimonio ante el equipo Lava Jato . Recién llegada de Brasil, Silvana Carrión, procuradora ad hoc adjunta para el caso Lava Jato, asegura que las declaraciones de los brasileños fortalecen las líneas de investigación de la Fiscalía. Además, sostiene que el avance de las pesquisas también dependerá de las declaraciones que brinde Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, en los próximos interrogatorios. Los próximos días serán cruciales para las autoridades peruanas quienes aún tienen un largo camino para desentrañar el caso Lava Jato. Lo cierto es que la situación jurídica de varios ex presidentes se complica más.

¿Cuán importantes son las declaraciones que han brindado los ex ejecutivos de Odebrecht?



Han sido declaraciones interesantes con mucha información que corrobora las investigaciones que tiene la Fiscalía en diversos casos. Hay detalles que no conocíamos y que ayudarán a fortalecer los procesos penales. También servirá para construir mejor las investigaciones y tener un juicio oral sostenido.

Los testimonios complican la situación de los ex presidentes García, Toledo, Humala y PPK. También de Nadine Heredia y de los gobernadores Félix Moreno y Jorge Acurio ¿Qué medidas se tomarán?



Una vez que (la Fiscalía) tenga las investigaciones más sólidas, podrían darse medidas más severas. Aspiramos a que se emita una acusación en base a la información que estamos recopilando en Brasil y en Perú y a la documentación que corrobore los dichos de los colaboradores.

En marzo, Barata será interrogado una vez más. ¿Qué deberá esclarecer?



Esta semana, varios de los interrogados han hecho referencia a que el señor Barata conoce nombres, montos, códigos y detalles de fechas porque era el jefe de Odebrecht en el Perú. Tiene que corroborar y complementar información del caso Interoceánica, Metro de Lima, temas de arbitrajes que involucran a diversos funcionarios. También podrá hablar sobre aportes de campaña.

Marcos de Queiroz Grillo, ex generador de la ‘Caja 2’, dijo que el contrato por la conferencia que ofreció García en Sao Paulo fue ficticio.



No podemos negar ni confirmar nada porque forma parte de la reserva. Lo que sí puedo decir es que esa declaración ha sido muy importante para José Pérez.

Algunos consideran que podría formular hasta una acusación contra el líder aprista.



Dependerá de lo que la Fiscalía construya dentro del caso con esa información. Hay que tener en cuenta que la declaración de De Queiroz tiene que ser complementada con los dichos de José Spinola (dueño del estudio de abogados Spinola) y de Barata. Con ello se cerraría el círculo.

Sin embargo, el ex mandatario García asegura que la ponencia fue real y que no cometió irregularidades.



Es la posición del señor García. Probablemente, la Fiscalía tenga otra visión. Finalmente, es la posición de una persona que está siendo investigada y que tiene el derecho de realizar interpretaciones de acuerdo a su línea de defensa. No podemos decir si es correcto o no. Él está siendo investigado por el caso Metro de Lima. Aún la investigación es preliminar.

Sergio Nogueira, ex secretario general del Consorcio Interoceánica (Conirsa), reveló que Odebrecht pagó US$45 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur. Además, dijo que las consorciadas (Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y JJC Contratistas Generales) sí sabían sobre los sobornos en la carretera IIRSA Sur.



Necesitamos seguir corroborando la información y conocer el destino del dinero. Eso será corroborado con la declaración de Barata. Sobre las consorciadas, por ahora, prefiero no dar declaraciones.

Pero al igual que Odebrecht podrían acogerse a la colaboración…



Tenemos la expectativa que a partir de este acuerdo de colaboración eficaz otras empresas puedan seguir el mismo camino. Me refiero a la entrega de información y en cuanto el acuerdo a reparaciones civiles. Este primer acuerdo con Odebrecht marca el inicio de una etapa en que las colaboraciones eficaces de las personas jurídicas pueden tener un muy buen resultado.

¿Ya hubo algún acercamiento con otras empresas constructoras?



Eso es parte de la reserva.

Un sector de la ciudadanía opina que el equipo Lava Jato ha beneficiado con el acuerdo a Odebrecht.



Lo que se ha obtenido con este acuerdo es lo más óptimo que se podía lograr bajo las circunstancias actuales. Desde la Procuraduría analizamos escenarios, entre ellos aquel en el que declaraba en insolvencia a la empresa y se iba del país, con lo cual los casos se podían caer por falta de pruebas y nos quedábamos sin conocer la verdad y sin cobrar reparación civil. Este acuerdo nos permitirá cobrar una reparación civil razonable por cuatro proyectos que, con intereses, asciende a S/760 millones.

Odebrecht ha reconocido US$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos. Pero, Sergio Nogueira reveló que Odebrecht pagó US$45 millones en sobornos por la carretera Interoceánica Sur. ¿Qué pasa con la reparación civil?



El monto de reparación civil fijado para el acuerdo es una cifra que no está diseñada en base a los sobornos si no a los desembolsos que el Estado ha efectuado para cada proyecto incluyendo arbitrajes. Puede ser que se reconozcan que los montos pueden haber sido más altos pero eso no repercute. No olvidemos que las cifras de la reparación están sujetas a cambios pero se podrán ir dando en base al avance de las investigaciones.

Varios congresistas consideran que Odebrecht no debería volver a contratar con el Estado...



El beneficio que se le brindará a Odebrecht es la posibilidad de volver a postular en las licitaciones con el Estado. Es decir, Odebrecht será un postor más, lo cual no quiere decir que necesariamente vaya a ganar un contrato con el Estado. Y este beneficio no es instantáneo: en el acuerdo se ha fijado que la empresa deberá pagar primero toda su deuda tributaria de S/. 450 millones y estar al día en el pago a sus trabajadores. Además, esta habilitación para volver a postular es otorgada por la Fiscalía dentro de las facultades legales que le da la misma ley 30737, promulgada por el Congreso de la República, porque precisamente este es uno de los incentivos más importantes para que Odebrecht y otras empresas quieran colaborar con la justicia peruana.

¿El fiscal José Pérez cuándo entregará el acuerdo al Poder Judicial?



La Fiscalía pretende entregarlo en el menor plazo posible. No sé si será el día de hoy o la próxima semana porque el acuerdo de colaboración eficaz no se presenta solo. Es decir, el acuerdo que tiene más de mil páginas no es lo único que se presenta. Esa acta va acompañada de varios anexos y documentos que son el sustento de ese acuerdo y que forman parte de la carpeta de cooperación eficaz.

Luego de que el Poder Judicial apruebe el acuerdo, ¿cuál es el siguiente paso?



Se homologa y todas las pruebas adquieren validez y objetividad. Podrán ser utilizadas legítimamente por la Fiscalía. En cuanto a la reparación, cumpliremos con el pago de la deuda tributaria.