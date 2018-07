¿Quién es la ' Señora K ' y por qué protegen su identidad con tanta vehemencia? El juez supremo César Hinostroza Pariachi hizo un largo silencio cuando fue cuestionado bruscamente por la identidad del personaje.

En diálogo con Rosana Cueva de 'Panorama', César Hinostroza no supo qué responder inmediatamente, hasta que un ¿aló? de la conductora lo trajo a tierra para repetir una respuesta ensayada: "ya he mencionado que yo no me he reunido con ninguna 'Señora K'".

Automáticamente, el cuestionado juez supremo habló sobre el recurso de casación que presentó la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori en la investigación que se le sigue por lavado de activos en el caso de cócteles.

"La suspicacia de que un proceso de la señora ha llegado a la sala, esa casación fue concedida por la Sala de Apelaciones y nosotros solamente hemos señalado audiencia de casación para el 17 de agosto próximo. De manera que no hay ningún tipo de resolución que haya intervenido en ese caso", dijo.

Sin embargo, nada de esto contestaba la pregunta central: ¿quién es la 'Señora K'?, por lo que Cueva reitera la pregunta.

"Como me han abierto investigación, en su oportunidad yo sabré declarar frente al fiscal correspondiente. Esa 'Señora K' no tiene nada que ver con el proceso que usted ha mencionado porque eso no se ha resuelto todavía", acotó Hinostroza.