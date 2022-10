La congresista Sigrid Bazán habría influido en la designación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich. Un colaborador eficaz del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder manifestó que la legisladora de Juntos por el Perú coordinó con el presidente Pedro Castillo, según un informe de El Comercio.

“Tengo conocimiento que la congresista Sigrid Bazán coordinó con el presidente Pedro Castillo la designación de la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, como parte de su cuota de poder en el Ejecutivo, asegurándose el presidente un voto más en contra de la vacancia”, sostuvo el colaborador eficaz 04-2022-EFICCOP a la Fiscalía.

De acuerdo con la declaración del 31 de julio de este año, la noche del último 8 de febrero, Miloslavich asumió el cargo, y el mismo día en la mañana, Bazán ingresó a Palacio de Gobierno para una “Reunión SPR [señor presidente de la República] con congresista”. La cita, entre las 11:03 a.m. y 11:34 a.m. Fue autorizada por Beder Camacho, entonces subsecretario general de Palacio.

El colaborador sostiene que Castillo le pidió a Bazán que le diera un nombre para la cartera de la Mujer. Al inicio, la congresista mencionó a Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap). Sin embargo, Huanca no aceptó.

En una nota publicada el 17 de febrero de este año, Huanca indicó a El Comercio que Pedro Castillo la llamó para ocupar el MIMP, pero no aceptó. Ante la negativa de Huanca, según el colaborador, Bazán dio el nombre de Miloslavich al presidente Castillo.

Una semana después de su nombramiento, Bazán visitó a Miloslavich en la sede del Ministerio de la Mujer.

La legisladora de Juntos por el Perú tuvo otras reuniones con Castillo en Palacio. La primera se dio el 1 de octubre del 2021. El 6 de diciembre del 2020 volvieron a reunirse. Este encuentro se dio un día antes de que se votara la admisión a debate de la primera moción de vacancia contra Castillo. Bazán votó en contra en aquella oportunidad y también votó en contra de la moción de vacancia presidencial que se debatió el 28 de marzo.

Bazán negó a El Comercio la versión del colaborador. “Es falso. No propuse a la señora Miloslavich y mi posición y la de mi bancada en contra de la vacancia es institucional, no ha dependido ni depende de un ministerio. Hemos votado en contra de la vacancia antes y sin la señora Miloslavich en el ministerio lo seguiremos haciendo. No me parece que la vacancia sea una salida a los problemas de nuestro país”. Bazán no respondió si propuso a Huanca para el MIMP. Por su parte, Miloslavich dijo que Bazán no la llamó para ser titular de la Mujer, pero que Huanca sí lo hizo. “Me consultó si aceptaría ser ministra”, apuntó.

