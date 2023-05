La congresista Sigrid Bazán envió una carta a este diario en la cual pide la rectificación por un tuit del 7 de mayo publicado por el periodista de la Unidad de Investigación de Perú21 Álvaro Reyes que se desprende de la nota publicada en la edición impresa titulada “Sigrid Bazán: muchas versiones, poco sustento” en la que se expone sus contradicciones para explicar la compra de uno de sus inmuebles.

“Sigrid Bazán compró un departamento a US$330,000 en 2020, que al cambio supera S/1 millón 200 mil. Sin embargo, esa cifra no se ve reflejada en las declaraciones juradas que presentó en la Contraloría”, dice el tuit. En la publicación, además, se adjuntan sus declaraciones juradas de bienes y rentas del 2021 y 2022 donde, explícitamente, no se ven reflejadas las cifras antes mencionadas.

En la declaración de 2021, reportó no tener ingresos mensuales en los sectores público y privado. En la casilla “bienes” precisó el valor de S/241,682.53 y en “otros” consignó S/62,496.03. En la declaración de 2022, reportó ingresos del sector público por S/23,217.20. En la casilla “bienes” precisó el valor de S/241,682.53 y en “otros” consignó S/132,528.25.

Sigrid Bazán dice que la información propalada en el tuit “es inexacta e induce al error” y que lo declarado “se refiere al autovalúo de mis bienes, mas no al valor de compra del bien”. Bazán no cuestiona que el valor de su inmueble ascienda a US$330,000 y tampoco que al cambio en soles este supere el S/1′200,000. Por tanto, esta información, publicada por este diario, no induce al error como lo asegura la congresista en su carta.