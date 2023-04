La congresista de izquierda (Juntos por el Perú-Cambio Democrático), Sigrid Bazán, criticó de forma furibunda la propuesta de reforma de la legisladora Rosangella Barbarán (Fuerza Popular).

En un mensaje en su Twitter, Bazán afirmó que Barbarán “busca reformar el sistema de pensiones mediante la privatización del modelo actual, pese al nefasto papel de las AFP en nuestro país, que únicamente se enriquecieron a costa de nuestras pensiones. Su propuesta nos condena al fracaso”.

Además de manifestar que Barbarán demuestra desconocimiento en temas de pensiones y desinterés por todos los peruanos, sostuvo que la iniciativa no es solidaria, no garantiza una pensión suficiente y deja afuera a los independientes y no formales.

La Cong. Barbarán ha presentado un PL q busca “reformar” el sistema de pensiones mediante la privatización del modelo actual, pese al nefasto papel de las AFP en nuestro país q únicamente se enriquecieron a costa de nuestras pensiones. Su propuesta nos condena al fracaso.



[1/8] — Sigrid Bazán (@sigridbazan) April 20, 2023

Y agregó que la creación de Cuentas Individuales de Capitalización Acumulada (CICA) aún en el sistema público, anula la solidaridad.

Finalmente, añadió que a diferencia de su propuesta, la de Barbarán no abarca los desafíos actuales del sistema previsional: cobertura y pensiones suficientes. “Es necesario abordar la reforma pensionaria con responsabilidad, legislando a favor de los menos favorecidos”.

Todo indica que el tuit de Bazán es en respuesta a un Tik Tok que publicó Barbarán, en el que explicó su iniciativa de reforma, sin atacar a nadie.





Especialistas contradicen a Sigrid

Especialistas en temas previsionales manifestaron que Bazán trata de desacreditar la propuesta de Barbarán con mentiras, porque las iniciativas de ambas parlamentarias ya son públicas. “Bazán manipula la propuesta de Barbarán con mentiras y oculta sus reales intereses. Barbarán no va a privatizar nada, porque las CICA, en la parte pública del nuevo sistema, serán administradas y gestionadas por la misma Oficina de Normalización Previsional (ONP), que es estatal”, explicaron.

Igualmente, acotaron que miente al decir que la propuesta de Barbarán no es solidaria porque precisamente crea el Fondo Solidario (FONSOL), que se financia con el 1% del IGV que pagan las empresas y es para ayudar a aquellos afiliados que no cumplen los requisitos para alcanzar una pensión mínima.

“También miente cuando afirma que no garantizará una pensión suficiente porque la iniciativa de Barbarán propone que el 3% del IGV pagado pasará directamente a las CICA de los afiliados, quienes aumentarán su fondo, así se queden por un tiempo sin trabajo”, detallaron. Agregaron que la propuesta de Barbarán, con esta idea del IGV, genera que los informales e independiente ahorren para su pensión de jubilación.

“En cambio, la propuesta de Bazán sí es estatista porque entrega el control de las pensiones a una entidad estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo, lo que constituye el inicio de la confiscación de los ahorros privados para la jubilación de todos los peruanos”, concluyeron.





VIDEO RECOMENDADO