La bancada de Fuerza Popular difundió este viernes cuatro videos que representan supuestos intentos del gobierno y de legisladores del bloque de Kenji Fujimori para comprar el voto del parlamentario Moisés Mamani sobre la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski .



Estos son los 7 datos que debes saber sobre la grave crisis política que se genera en vísperas de la votación del jueves 22 de marzo que decidirá si el actual mandatario debe ser removido de su cargo por incapacidad moral y que, como consecuencia, Martín Vizcarra asuma su puesto.

1) Alberto Borea ofrece contacto con ministro



El abogado de Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Borea , ofrece a Moisés Mamani llevarlo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.

"Escucha, Moisés, podemos hablar para que te contacten, te doy un teléfono del ministro Bruno Giuffra. Si están apurados puedo ir a traer ahorita y se reúnen con él, ¿para que vamos a dar vuelta?".

En su defensa, Borea señaló que no se metía en temas políticos por lo que facilitó el número de alguien del Ejecutivo para disipar las dudas del legislador Mamani sobre la improcedencia de la vacancia.

Alberto Borea conversa con Moisés Mamani.

2) Fredy Aragón fue despedido de Sucamec

Se trataba del Gerente de la Gerencia de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil ( Sucamec ).

Aragón le dijo a Moíses Mamani que "el negocio" de los legisladores con las obras públicas está en relacionarse con el Ejecutivo y luego exigir un determinado porcentaje por esta.

"Sabes cuál es el negocio de los congresistas, ya tú agarras una obra de 3 millones, ya cierras tú con el alcalde en 5% nomás, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el Ejecutivo y se realiza la operación" afirma en una parte del video. "En proyectos es increíble cuánta plata se gana sin mover un dedo, el tema es que te hagas amigo del Ejecutivo", añade.

A través de una resolución publicada horas después de la difusión de los videos se le retiró de su cargo. “La Sucamec hoy ha dado por concluida la designación de Fredy Aragón Valdez. La resolución de Superintendencia N° 335-2018-SUCAMEC se publicará mañana en el diario oficial El Peruano”, se lee a través de un comunicado.

Kenji Fujimori

3) Lo que dijo Bienvenido Ramírez

El congresista del bloque de Kenji Fujimori indica que consiguió obras para su región, Tumbes, “en menos de una semana”, y que además puso a diversos funcionarios en puestos de interés.

“En menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, puse al director de Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa”, afirma en uno de los videos.

En su defensa, sostuvo que las acusaciones son producto de la "desesperación" y "zozobra" de Fuerza Popular que trata, dijo, de "sembrar incertidumbre e inestabilidad".

En febrero último, Daniel Guillermo Urbina Huertas —candidato al Congreso por Fuerza Popular en las últimas elecciones y cercano a Kenji Fujimori—, asumió la jefatura nacional de Agroideas (Programa de Compensaciones para la Competitividad) del Ministerio de Agricultura.

Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y Moises Mamani intentan negociar.

4) Ministerio de Vivienda se pronuncia

Dado que el congresista Ramírez se jactó de haber conseguido que se ejecuten obras para su región Tumbes, el Ministerio de Vivienda emitió un comunicado que señala no haber ningún proyecto nuevo a ejecutarse en la región Tumbes.

"Se informa también que no se han realizado cambios de funcionarios en ninguna de la direcciones ni organismos adscritos al sector en la región Tumbes", agrega el comunicado.

5) Moíses Mamani buscó a Kenji Fujimori

"Lamento muchísimo las bajezas de las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko al operar con esas actitudes de forma oculta y tergiversando información", dijo Kenji Fujimori en conferencia de prensa.

Asimismo, relató que fue Mamani quien, al finalizar el pleno del último jueves, lo buscó para grabarlo subrepticiamente. Según acotó, el objetivo del parlamentario naranja también era " grabar a Alberto Fujimori ".

En su defensa, lo ocurrido "es una gestión, que hace cualquier autoridad, cualquier congresista" y afirmó que lo que está haciendo Fuerza Popular es distorsionar una gestión y hacerlo ver como un acto delincuencial.

Kenji Fujimori responde tras acusación de compra de votos. (USI)

6) Respuesta del Gobierno

La premier Mercedes Araoz , negó que el gobierno esté comprando u ofreciendo obras a los congresistas a cambio de que voten en contra del segundo pedido de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“El gobierno no compra a los congresistas, esto quiero que quede claro”, manifestó en conferencia de prensa. Sobre Bienvenido Ramírez, mencionó que se trataba de una "fanfarronada".

Por su parte, el ministro de Trasportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra sostuvo que no hubo ni un solo acto irregular y que nadie ha comprado votos. Además argumentó haberse reunido con centenares de alcaldes, gobernadores regionales y congresistas.

Mercedes Aráoz en conferencia de prensa explicando los videos difundidos esta tarde. Mercedes Aráoz en conferencia de prensa explicando los videos difundidos esta tarde.

"Siempre que han solicitado una reunión, los he atendido. He atendido a Miguel Castro, con Karina Beteta, Bartra, a Salaverry, en todas las oportunidades que ellos me lo han pedido y la agenda me lo ha permitido. De todos ellos he recibido solicitudes porque es el trabajo de un congresista, gestionar proyectos para su región (…) y eso es parte del trabajo normal que se tiene que hacer entre un ministerio y el poder Legislativo".

7) Congresistas apoyan vacancia a PPK

Quienes hasta ayer mantenían una posición ambigua se pronunciaron. Los congresistas independientes Vicente Zeballos , Gino Costa y Alberto de Belaunde —que alguna vez pertenecieron a la bancada oficialista— ahora le piden al mandatario dar un paso al costado, según lo dieron a conocer a través de redes sociales.

Por su parte, el aprista Jorge del Castillo dijo al diario El Comercio que tomó la decisión de apoyar la vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Estos hechos de corrupción que se ponen a la vista hacen inviable apoyar una posición distinta a la vacancia porque lamentablemente esto, a los que de buena fe adoptamos una posición en un momento, no se nos puede confundir con gente que compra votos”, expresó.