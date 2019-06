Sheput: Salaverry debe informar a la Junta de Portavoces sobre lo tratado con el presidente Vizcarra

El congresista Juan Sheput manifestó que la reunión entre el jefe de Estado, Martín Vizcarra, y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, servirá para que haya un acercamiento entre los dos poderes del Estado.

“Al presidente del Congreso le correspondería (ahora) convocar a la Junta de Portavoces para trasmitir lo que ha podido conversar con el presidente de la República”, indicó.

“Yo tengo discrepancias con el señor Daniel Salaverry, pero de ahí a criticar una conversación con el presidente, no me parece que tenga sentido, más aún cuando he sido testigo de que en todos los gobiernos anteriores los presidentes del Congreso han conversado con el presidente de la República”, comentó.

Caso mandiles

Juan Sheput también se pronunció sobre el uso de unos mandiles rosados por parte de miembros del Ejército y manifestó que el uso de esa prenda mancilla “en algo el honor y la gloria de los miembros de nuestro Ejército”.

“La que está mal es la ministra de la Mujer (Gloria Montenegro) que sin ningún tino, sin ninguna consideración y sabiendo que ella tiene un alto cargo público y sabiendo que los oficiales no tienen posibilidad de hacer ningún tipo de reclamo político, los obliga a usar un mandil”, indicó.

El legislador manifestó que el presidente debe “evaluar lo que significa tener a una persona como la congresista Gloria Montenegro que, lamentablemente, no tiene el tino suficiente para entender cuál es su labor como ministra del Estado”.