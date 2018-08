Sheput: "Si Chávarry denuncia es porque quizá encontró algún indicio"

Luego de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, formalizara la denuncia constitucional contra el ex ministro de Transportes Bruno Giuffra, el congresista Juan Sheput (PpK), señaló que el titular del Ministerio Público (MP) está en su derecho de actuar de esa manera.

"A pesar de los cuestionamientos que pueda tener, es el titular del MP y tiene todo el derecho de hacer las denuncias que considere, y le corresponde a los funcionarios en vigencia responder ante los requerimientos que se plantee", expresó Sheput en declaraciones a Perú21.

Para el congresista oficialista, si Pedro Chávarry realizó alguna denuncia es porque "quizá encontró algún indicio". Añadió que, en todo caso, ese elemento se analizará en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Juan Sheput indicó que respeta las opiniones de sus colegas de bancada quienes han señalado que Chávarry ha actuado en respuesta a los comentarios que, horas antes, formuló la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"A mí me corresponde evaluar la pertinencia de esta denuncia, no el tiempo en que se hizo, es decir si existe o no existe fundamento", precisó.

La denuncia de Chávarry contra Bruno Giuffra, cabe recordar, es por presuntos delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado a raíz de las grabaciones de sus conversaciones con el fujimorista Moisés Mamani en el marco del proceso de vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.