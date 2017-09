En entrevista con Perú21, el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, reflexionó sobre las disputas en Fuerza Popular por el caso de Kenji Fujimori y sostuvo que cuando las fuertes discrepancias no son episódicas, sino constantes "ya no es indisciplina, es rebeldía".

Como vocero del partido de gobierno, ¿Cuál es su opinión sobre las disputas internas en Fuerza Popular y las últimas declaraciones de Kenji Fujimori?

-El tema no se ha discutido en la bancada pero esto se circunscribe en el ámbito de la disputa personal. Es un tema que debe solucionar Fuerza Popular porque ingresa al terreno de la disciplina partidaria. Una persona puede tener discrepancias fuertes pero estas tienen que ser episódicas; cuando son constantes ya no es indisciplina es rebeldía. Cuando uno está en un partido político tiene que someterse a la disciplina y eso le corresponde exclusivamente a Fuerza Popular.

¿Le preocupa que atraviese esa situación el partido que lidera la oposición?

-Es algo que tienen que resolver ellos. Es preocupante desde el punto de vista del propio prestigio de Fuerza Popular que se jactaba de ser una bancada monolítica y vemos fisuras. A mí me interesan partidos sólidos, disciplinados. En tanto uno no ha tomado una decisión tiene toda la libertad de plantear su posición pero una vez que colectivamente se toma una decisión ya tiene que haber un aspecto monolítico Y eso no está sucediendo en Fuerza Popular.

¿ Cuál es su opinión sobre los comentarios que algunos representantes de Fuerza Popular han hecho sobre Kenji Fujimori?

-No estoy de acuerdo con los agravios personales y las respuestas que algunos voceros de Fuerza Popular le han dado a Kenji Fujimori. Es de muy mal gusto que se mencionen acciones propias del desempeño de Kenji cuando era niño y que no tienen nada que ver con lo político.

La política se combate con política y no con alusiones personales y mucho menos sobre actos que pudo haber tenido alguien cuando era una criatura. Eso no me parece adecuado para resolver un problema político.