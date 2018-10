El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput , consideró que Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano mantienen al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para proteger a sus líderes.

"Creo que el fujimorismo y el aprismo creen que teniendo a Pedro Chávarry ahí garantizan cierta protección para sus líderes. Ese es el asunto de fondo", dijo en entrevista con Canal N.

"Eso sería más triste pues dos agrupaciones políticas importantes dejan de lado los intereses del país para proteger a sus respectivos líderes. Es evidente y es triste para el país", agregó Juan Sheput.

El parlamentario oficialista advirtió que existe un "evidente blindaje" a Chávarry por parte de las mencionados partidos políticos porque buscan un "fiscal a la medida".

-"Ley Fujimori"-

Juan Sheput calificó como un "desastre" al proyecto de ley que concede la libertad bajo vigilancia electrónica a presos mayores de 65 años debido a que no se respetaron los procedimientos formales y no hubo un análisis previo.

"Más allá de la parte procedimental del Congreso, la ley misma es un desastre, de pies a cabeza. Una cuestión irreflexiva, no se ha invitado a los especialistas: al jefe del INPE, no se sabe dónde están distribuidas las personas mayores de 65 años", argumentó.

Para Sheput, el presidente Martín Vizcarra observará la norma "porque es técnicamente inviable", y no se puede aplicar "de manera inmediata como pretenden los fujimoristas".

"No es de ejecución inmediata porque tiene que ser reglamentada. No se sabe cuáles van a ser los procedimientos médicos, los procedimientos de seguimiento, la capacidad logística de la policía para brindar cobertura. No ha habido ningún análisis", criticó.

"El presidente tiene que ver los aspectos de forma y de fondo. En el aspecto de fondo, esto es una cuestión que puede beneficiar no solo a Alberto Fujimori, sino también a personas que se encuentran encerradas por otros crímenes", finalizó.