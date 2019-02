Sheput: es "más cómodo" ser independiente porque no le rindes cuentas a nadie

El congresista Juan Sheput , de Peruanos por el Kambio), consideró que la renuncia de Jorge Meléndez a dicha agrupación política responde a que “es más cómodo” ser independiente que pertenecer a un partido en el que “hay reflexión y control”.

“Es más cómodo ser oficialista sin las exigencias de ser a la vez partido, en el cual hay reflexión, hay control, hay búsqueda de una agenda, hay un compromiso con la sociedad. Los independientes no le rinden cuentas a nadie y lo único que buscan son los privilegios de estar cerca al Gobierno”, sostuvo en diálogo con RPP.

Como se recuerda, el congresista Jorge Meléndez anunció su renuncia al partido Peruanos por el Kambio (PpK) el último miércoles, aunque indicó que continuará en la bancada oficialista, de la que es vocero.

Vea también Nueva baja en PpK: Renuncia congresista Alberto Oliva

“Hoy tomé la difícil decisión de renunciar al partido Peruanos por el Kambio. En estos momentos el país necesita gobernabilidad para continuar las grandes reformas que la población demanda”, sostuvo en sus redes sociales.

Esta mañana, el congresista Alberto Oliva también presentó su renuncia a la agrupación política argumentando que esta "se ha alejado del mandato del pueblo".

En ese contexto, Juan Sheput resaltó que hay quienes siempre fueron independientes, como sus colegas Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, “porque no les conviene o no les gusta" rendir cuentas.

“( Mercedes) Aráoz siempre fue independiente, (Carlos) Bruce también. Yo me mantengo como independiente en tanto (la agrupación) no cambie de nombre porque ya asumí un compromiso de ser miembro de Peruanos por el Kambio; (...) ellos se han calificado como independientes porque no les conviene o no les gusta o es parte de la historia del Perú, querer hacer lo que quieren, sin rendirle cuentas a nadie y están en su derecho”, sostuvo.

El congresista de Peruanos por el Kambio agregó que hay quienes ven a los partidos políticos “como vientres de alquiler”.

Chats sin importancia

Por otro lado, Juan Sheput se pronunció sobre la difusión de las conversaciones de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Peruanos por el Kambio, en donde afirman que el presidente Martín Vizcarra sí tuvo injerencia en el manejo económico de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2016.

“Yo no le doy ninguna importancia a lo que eso pueda significar como ataque al presidente. Además, en ese mismo chat se contradice a los que salen a decir que somos descorteses con el presidente Martín Vizcarra. Yo tengo una excelente relación con el presidente de la República, puedo mantener una discrepancia cortés, pero él sabe perfectamente que soy político y como político tengo mis puntos de vista y eso no significa que estoy afectando la gobernabilidad”, dijo.

Asimismo, calificó como “deleznable” la difusión de dichas conversaciones y descartó que se trate de un presunto chuponeo.

“Esto no ha sido chuponeo, esto es alguien que ha entregado la conversación. Eso es deleznable, creo que si mis colegas saben, deberían decir quién ha sido (el que las difundió). Ese tipo de actitudes no merece ningún tipo de contemplación”, concluyó.