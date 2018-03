El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, calificó como un "exceso" la orden del Poder Judicial de impedimento de salida del país del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski por 18 meses.

El legislador oficialista advirtió que PPK "jamas ha dado razones" que evidencien una pretensión de abandonar el país. "Él está en proceso de investigación, ni siquiera hay una situación comprobada; estamos en presencia de una suerte de exceso por parte de las autoridades judiciales", comentó.



Sheput, a renglón seguido, cuestionó que el mismo juzgado que hoy dicta esa medida restrictiva en contra de PPK "no diga nada" respecto de otros casos en los que están involucrados el ex presidente Alan García o la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. "Hay un doble stándard de las autoridades judiciales", anotó.

En esa línea, cuestionó también que las autoridades judiciales realicen un allanamiento "mediático" con lo cual, opinó, "se llega a todo este espectáculo".

Sheput, además, acusó que estas disposiciones en perjuicio de Kuczynski responden a "presiones políticas" de quienes –dijo– creen que pueden "manipular al presidente" y señaló directamente al Apra y a Fuerza Popular.