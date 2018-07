El presidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos , es protagonista de casi una decena de audios que lo involucran con presunto tráfico de influencias. Pero desde el último sábado –día en el que IDL-Reporteros destapó las grabaciones– no ha dado la cara.

Ayer, el programa Panorama reveló, desde su cuenta de Twitter, otra conversación de Ríos en la que, todo parece indicar, solicitaba dinero para favorecer al abogado Armando Mamani Hinojosa, quien buscaba ser nombrado en la Fiscalía Anticorrupción de Tacna, según verificó este diario.

En el diálogo vía telefónica, el titular de la Corte habla con su asesor Gianfranco Paredes y le dice que al postulante (Mamani Hinojosa) “lo van a apoyar varias gentes” y para ello debía dejar “una garantía” de “10 verdecitos (¿10 mil dólares?)”.

Esta, sin embargo, no sería una conversación aislada, como las que se han venido conociendo. Perú21 pudo corroborar que la llamada entre Walter Ríos y Gianfranco Paredes estaría relacionada con la grabación –publicada por IDL-Reporteros– que protagonizan Ríos y el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe.

El diálogo entre estos últimos personajes se registró el viernes 27 de abril, fecha en la que se realizó la entrevista personal a los candidatos que postulaban a distintas plazas fiscales en el país.

En ese audio, Gutiérrez le confirma a Ríos que cumplió “con su encargo”:

Gutiérrez : Justo te llamaba por el encargo que recibimos de ti.

Ríos: Sí, hermano, de verdad que yo te mandé mensajes de voz agradeciéndote. Ese hombre (Armando Mamani) se ha puesto a llorar. Es hijo de agricultores de Puno. Vive en Tacna, es un hombre humilde.

Gutiérrez: Si tú supieras lo que he hecho, Walter, me he tumbado a la segunda (postulante), hermano. Y era una titular, hermano.

Julio Gutiérrez habría hecho referencia con “una titular” a la fiscal titular anticorrupción de Puno, Licely Tejada Fernández, quien postulaba, junto a Mamani y Erwin Gutiérrez Hancco, a una de las dos plazas que estaban disponibles ( ver la declaración de Tejada a través de este enlace ). La entrevista personal a Tejada la realizó el propio Gutiérrez. Ahora, el integrante del CNM afronta un proceso de vacancia.

Walter Ríos Walter Ríos

IDL-REPORTEROS PROTESTÓ

El Ministerio Público se disculpó ayer por las “incomodidades surgidas” tras la intervención que realizó un grupo de fiscales a la sede de IDL-Reporteros, al producirse un error de forma en la actuación de los mismos.

La Fiscalía explicó que la diligencia –que fue suspendida– era una exhibición de documentos y que fue dispuesta por la fiscal Norah Córdova, quien está encargada de investigar a los funcionarios que no gozan de prerrogativas constitucionales, a raíz de los audios que demostrarían tráfico de influencias al más alto nivel del sistema judicial. Fuentes fiscales precisaron que el error consistió en que el fiscal adjunto no llevó a la diligencia el oficio que la autorizaba.

IDL-Reporteros protestó enérgicamente por la acción fiscal. El periodista Gustavo Gorriti dijo que esta violaba las leyes peruanas e internacionales sobre la libertad de prensa.

A su turno, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú lamentó y condenó la diligencia y recordó que es fundamental para la labor periodística “mantener fuentes e información bajo reserva”.

Más temprano, la propia fiscal Córdova se acercó a la sede del CNM, donde estuvo apenas unos minutos, pues advirtió que no quisieron colaborar con ella.

“Ellos (CNM) tienen la obligación de exhibir y de entregar la documentación. Nos han señalado que nos van a remitir a la brevedad posible (lo solicitado); he venido yo en persona y se han negado”, resaltó. En un comunicado, el CNM informó que la fiscal fue atendida “oportunamente” y que le entregarán “en el más breve plazo toda la información”.

Walter Ríos y sus 10 verdecitos.

