Sergio Tejada: "Me indignó que García utilice a la Megacomisión como un argumento para solicitar asilo"

El ex congresista Sergio Tejada , quien presidió la Megacomisión que investigó el segundo gobierno de Alan García, aseveró la noche del lunes que "le indignó" que el ex mandatario haya utilizado las conclusiones de dicho grupo de trabajo "como un argumento para su pedido de asilo político".

Recordó, en ese sentido, que García Pérez no pudo ser inculpado por la comisión que presidió debido a una acción de amparo a su favor en el Poder Judicial.

"Me indignó mucho que García Pérez utilice a la Megacomisión como un argumento para solicitar su asilo, no diciendo en sus argumentos que él se escapó de la Megacomisión mediante una acción de amparo para no responder al Congreso y ahora busca escapar de la justicia a través de un asilo", sostuvo en una entrevista con 20 18N.

El ex legislador rechazó que el trabajo de la Megacomisión haya sido gobiernista cuando él renunció al nacionalismo y además la conformación de la misma fue de carácter multipartidario.

"[ García] dice que fue una investigación persecutoria y gobernista que lo absolvió, entonces, qué rara persecución que lo absuelve ¿no? pero era una comisión multipartidaria en la que las decisiones se tomaban de manera colegiada. Se hicieron varios informes y no en todos hay responsabilidad del ex presidente, pero sí en cuatro de ellos", señaló.

Tejada indicó que el ex mandatario está aprovechando una parte de las conclusiones del trabajo de la Megacomisión a su favor sin mencionar que se encontraron elementos de un posible "delito de enriquecimiento ilícito".

"Ha dicho que se le absolvió y se declaró que no tenía ninguna irregularidad: eso también es falso. García ha utilizado sistemáticamente la primera parte de una conclusión que dice que en sus cuentas personales no encontramos movimientos irregulares [...], pero lo que no dice es que también se dice que hay una serie de elementos que podrían dar cuenta del delito de enriquecimiento", manifestó.

La semana pasada Alan García envió una carta dirigida a la opinión pública para explicar las razones por las que solicitó asilo diplomático a la República Oriental del Uruguay y en las que argumenta una supuesta "persecución política".