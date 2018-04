Sergio Espinoza: "La muralla china de PPK no existe en ningún lado"

En el marco de las investigaciones de la comisión Lava Jato se filtró un documento de la UIF que contenía información financiera del ex mandatario Kuczynski que mereció distintas críticas por aparentes imprecisiones. El jefe de la institución responde claro y fuerte.

Se remitió el segundo documento que aclara los cuestionamientos en el caso PPK...

Sí, fue remitido la misma semana en que renunció el ex presidente Kuczynski con las precisiones del caso.

Las observaciones fueron los depósitos de IIRSA Norte y que la obra no fue ejecutada.

El tema con IIRSA Norte, en el informe nuestro, recoge información de los bancos y una carta firmada por Odebrecht Perú que fue hecha pública, donde hacen referencia de algunos pagos efectuados en diciembre; los depósitos se efectuaron, lo que no sabíamos es que había una segunda carta que rectificaba la denominación.

Pero la obra no se ejecutó…

Bueno, hemos tenido acceso a documentos donde se consigna qué operaciones existieron.

En el segundo documento se incluyó nuevos elementos.

El segundo informe aclara los cuestionamientos. No se consignaron nuevos elementos.

Con relación al chofer, fueron dos depósitos o dos cuentas.

El tema del chofer también se aclaró. Fue una mala lectura porque no hemos dicho que fueron dos depósitos, sino dos cuentas, que es otra cosa.

¿Y los depósitos al congresista Violeta, que fue uno de los beneficiarios...?

En realidad, fueron varios depósitos; no recuerdo el detalle.

El reporte de la UIF consigna depósitos de Odebrecht en 2011 que coincidieron con el proceso electoral. ¿Podemos hablar de financiamiento?

Nosotros vemos alguna coincidencia en el tiempo de una operación que hizo Odebrecht a Westfield y después se registra otra operación de esta a la cuenta personal del ex presidente Kuczynski. No podemos probar que se trata del mismo dinero que está pasando de una cuenta a otra y el dinero como tal es un bien fungible por naturaleza. Nuestro trabajo es identificar las coincidencias y estas operaciones llaman la atención.

Entonces, sería importante conocer el movimiento de la cuenta intermedia...

Esta situación se va a esclarecer al momento de que obtengamos el movimiento de la cuenta intermedia. Es probable que había más dinero o no. Por eso, nuestro documento no tiene conclusiones respecto a este extremo. Lo único que yo puedo decir es que hubo dos transferencias y una de las posibilidades es que haya una suerte de aporte sutil que el fiscal debe investigar.

También se consignan transferencias entre 2004 y 2006 cuando el ex mandatario ejercía el cargo de ministro.

Hay una carta de presentación del equipo al cliente Odebrecht donde se consigna al ex mandatario. El ex presidente dijo que ya no integraba el equipo que finalmente es el que trabaja y factura. Lo que tenemos son registros de pagos de Westfield a la cuenta personal de Kuczynski. Este reconoce haber trabajado en el proyecto Olmos a través de First Capital, el resto de consultorías no las reconoce.

¿Considera que basta decir ‘no lo hice’ y eso es suficiente para ser exceptuado de las investigaciones?

No basta decir ‘yo no era funcionario público’ y recibir un pago que no tiene una explicación aparente. Tu simple palabra no te hace inocente.

El ex presidente consigna autorización de la Sunat a partir de 2004, también es pensionista y tiene una empresa en EE.UU. ¿Dónde declara renta?

Ahí viene la doble tributación, eso depende. ¿Dónde consignó su domicilio fiscal para efectos fiscales ese año? Es importante esclarecer cuál ha sido la situación del contribuyente Kuczynski, porque ha vivido muchos años fuera del país. Si fue renta de fuente peruana, debió haber pagado impuestos aquí.

Según el ex mandatario, Sepúlveda ocupó su cargo mientras fue funcionario público. ¿Han requerido información registral al extranjero?

Hemos pedido asistencia al exterior que no ha llegado aún. Es claro que en este caso hay una característica evidente: que no hay documentación.

Entonces, se puede deducir que no hubo muralla china...

Sobre la muralla china que habló el ex presidente, no está acreditada en ningún lado, es solamente su palabra. Hay una frontera delgada entre el conflicto de intereses que no es delito y la existencia de los delitos de corrupción de funcionario.

¿Es correcto decir que la comisión del Congreso ha requerido información de las empresas y personas beneficiarias de los pagos realizados por Odebrecht...?

Lo interesante es la estrategia adoptada por la comisión. Lo que nos han pedido es que identifiquemos todos los pagos que podamos encontrar desde nuestro conocimiento entre las empresas y funcionarios públicos actuales y que lo fueron; o sea, es una lista abierta. Han levantado las reservas por el lado del pagador y, por lo tanto, cualquier funcionario público puede ser sujeto a ser investigado y eso estamos haciendo.

También entiendo que la UIF ha detectado empresas que se dedicaron a lavar el dinero de Odebrecht.

Hemos detectado firmas dedicadas al lavado de activos en el Perú que prestan servicios para terceros como en las películas de gánsters y algunas de ellas han estado vinculadas al caso Odebrecht. Estas firmas tienen know how peruano y no tiene nada que ver con Brasil, la información es peruana.

AUTOFICHA

* “Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Perú, me desempeñé como jefe de regulación y asesoría jurídica en la Superintendencia de Banca y Seguros. Desde 2009 dirijo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que viene colaborando con las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú”.

* “No se ha investigado otras transferencias al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero se podría hacer porque el requerimiento del Congreso obedece a obtener información de las empresas brasileñas y de sus socias peruanas que integraron los consorcios”.

* “Cuando el presidente Piñera de Chile asumió su primer mandato, hizo un fideicomiso con todos sus bienes y empresas, desprendiéndose de su administración (...). Hay una frontera delgada entre el conflicto de intereses que no es delito y la existencia de los delitos de corrupción de funcionario”.