Sergio Dávila: "Si no se sienten a gusto en la bancada, que den un paso al costado"  

Las aguas no están calmas en Peruanos por el Kambio (PpK). Su vocero Gilbert Violeta dijo el martes que, tras una reunión, la bancada acordó que sigue siendo oficialista. Para su colega Sergio Dávila , sin embargo, esa es una postura que debe asumir la bancada en su conjunto y no solo los siete u ocho legisladores que asistieron al cónclave. Además, precisa que quien no se siente a gusto en el grupo debe dar un paso al costado.

Su vocero, Gilbert Violeta, ha señalado que PpK sigue siendo oficialista. ¿Las aguas están más tranquilas en el bloque?

Ayer (el martes) no nos hemos reunido con el 100% de la bancada. Hemos ido siete u ocho personas, incluido el vocero y el congresista Carlos Bruce. Lo que hemos visto es que realmente, como bancada oficialista, debemos dar el apoyo al presidente Martín Vizcarra, al Ejecutivo, y hemos visto por conveniente, quizás, hacer una reunión integral para tomar acuerdos en conjunto. Esta ha sido una reunión previa; por lo tanto, creo que antes de emitir una opinión, me gustaría tener una reunión conjunta con la bancada y ahí sí pronunciarnos y no a título personal.

¿Las expresiones del congresista Violeta, entonces, son a título personal?

No, es previo a lo que se ha conversado ayer, donde él mismo ha visto por conveniente brindar el apoyo, pero tenemos que tener el consentimiento de los demás congresistas como Guido Lombardi, Mercedes Aráoz...

¿Van a gestionar una reunión con el presidente Martín Vizcarra y con el premier César Villanueva?

Como bancada creo que es conveniente hacer una próxima reunión porque tenemos que demostrar precisamente la unidad y que se deje de especular en el sentido de que nosotros, como bancada, no queremos apoyar. Por el contrario, anoche (el martes) hemos visto, incluso, algunas quejas de bancadas diciendo que el bloque oficialista está criticando, pero no se trata de eso, sino de buscar integración. Si hubiese algún congresista que no está de acuerdo, tendrá que darnos a conocer (sus razones) y tendrá que dar un paso al costado.

Usted habla de especulaciones, pero el congresista Guido Lombardi ha dicho claramente, en entrevista con Perú21, que ustedes ya no son más la bancada oficialista.

Él no puede darlo a conocer como una decisión de bancada, es una posición a título personal. Lo he dicho cuando hablé del congresista Carlos Bruce, dije entonces que es una posición a título personal y si (Guido) Lombardi ha dicho lo mismo, creo que es también a título personal porque él particularmente no ha estado presente en las últimas reuniones y no hemos tomado ningún acuerdo que signifique que hable como vocero de bancada.

¿Lombardi se ha arrogado, entonces, una función que no le corresponde hablando a nombre del grupo?

No, quizás no es la manera como debe decirlo. Siempre, creo, hay que poner una atingencia en el sentido de decir ‘mi opinión personal es tal...’, pero a él nadie le ha facultado a decir que esta es una decisión de bancada, para eso hay un vocero.

A él tampoco nadie lo obliga a permanecer en la bancada y usted ha dicho que quien no está de acuerdo con la forma como se están manejando las cosas debería dar un paso al costado...

Lo más correcto es no presionar a nadie. Si alguien no se siente a gusto en la bancada, lo correcto es dar un paso al costado, pero si uno quiere y se identifica con la gestión y con el gobierno, no tiene ningún temor a dar la cara. Por ahí comentan ‘el presidente está apoyando a los provincianos’, y no es que esté apoyando a los provincianos, sino que nosotros nos sentimos comprometidos con nuestras regiones y tenemos que dar apoyo al presidente que ha asumido la posta de Pedro Pablo Kuczynski.

¿No es cierto que el presidente y el premier coordinen más con el fujimorismo?

Ellos dan oportunidad a los 130 congresistas que quieran trabajar con el gobierno; nosotros como oficialistas tenemos que demostrar que somos la bancada de gobierno.

¿No reconoce que Vizcarra y Villanueva son los que han dado pie para estas expresiones de descontento?

Yo creo que son más bien posiciones personales. No es que den pie; por el contrario, hay un lleva y trae y dime, y te diré que no es bueno. Es importante el acercamiento y definir posiciones. Si yo no estoy de acuerdo, sencillamente pues doy un paso al costado.

Para que haya unidad se necesitan dos. ¿Cree que hay esa disposición del Ejecutivo?

Por supuesto que sí, en todo momento. Hasta hace un mes hemos tenido reuniones de coordinación. Lamentablemente, los hechos sucedidos en los últimos días no permiten una relación permanente de comunicación.