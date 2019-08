Sergio Dávila: "Ppk agradece la voluntad de Ponce, porque si no ya habría desaparecido"

El congresista Sergio Dávila (Peruanos por el Kambio) aseveró este domingo que su bancada "agradece la voluntad" de la legisladora Yesenia Ponce , quien se incorporó a su agrupación el último jueves.

Destacó que si ello no hubiera ocurrido, la bancada oficialista habría desaparecido tras la renuncia de Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca por tener menos de los 5 integrantes mínimos para constituirse como grupo parlamentario.

"Nosotros como bancada agradecemos la voluntad de la congresista, porque si no nuestra bancada ya hubiese desaparecido y realmente creo que no era justo porque, queramos o no, la bancada juega un rol importante para mantenerse en la defensa del Ejecutivo", sostuvo en una entrevista con Agenda Política.

El parlamentario consideró que Ponce "tiene derecho a rectificarse, y seguir llevando una vida política activa" en Peruanos por el Kambio tras haber sido suspendida por 120 días por presuntamente presentar documentación falsa para sustentar sus estudios escolares.

En ese sentido, aseguran que la bancada oficialista se reunirá con el primer ministro Salvador del Solar para brindarle detalles sobre la incorporación de Ponce y dijo respetar las críticas que tuvo el jefe del Gabinete a este hecho.

"Nosotros somos respetuosos del pronunciamiento del premier Del Solar, yo creo que tiene toda la razón. Ha sido tan rápida la decisión que no hubo ni siquiera tiempo de comunicar", señaló.

"Lo primero que tenemos que hacer es conversar con el premier. Seguramente que dentro de mañana o pasado tendremos que conversar en la bancada para darle nuestras razones, nuestros motivos", agregó.