El viernes 15 de noviembre, Julia Rosa Díaz Romero, jefa de Personal en la Corte Superior de Justicia de Lima, fue separada del cargo. La medida tuvo como causa una denuncia por la contratación de dos trabajadoras vinculadas a su entorno familiar: Cristina Yesquén y Alondra Vásquez.

Todo se inició el viernes 27 de setiembre. Una carta dirigida al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, acusaba a Díaz de cometer el delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado.

Ella había dispuesto, el 4 de octubre de 2018, el ingreso de la trabajadora Cristina Elena Yesquén, hermana de su yerno, al área de Control de Asistencia. El hermano de Cristina, José Antonio Yesquén Tapia, es cónyuge de la hija de la funcionaria, Irina Hernández Díaz.

“La precipitada trabajadora (Yesquén) goza de la preferencia y gollerías por parte de la denunciada (Díaz), distorsionando totalmente la función pública que se le ha encomendado”, detallaba la carta.

Este caso, sin embargo, no era el único. La jefa de Personal, según registros a los que tuvo acceso Perú21, también había coordinado la contratación de la trabajadora Alondra Vásquez Rodríguez, sobrina de su hermana, Margarita Díaz Romero.

Este caso fue la gota que rebasó el vaso. “Fue objeto de reproche inmediato. Con el antecedente de tener un procedimiento por un hecho similar, (ella) no había tenido el gesto de comunicarlo oportunamente. Mi despacho no dudó en proceder a su remplazo”, declaró a Perú21 Miguel Rivera, presidente de la Corte de Lima, en respuesta a la denuncia.

CARTA SIN AUTOR

La denuncia contra la jefa de Personal llevaba la firma del trabajador Julio Zevallos Suárez. Este, sin embargo, ha negado su autoría. Según el presidente de la Corte, fue el mismo trabajador quien se acercó a su despacho y rechazó haber presentado el documento. Esto, no obstante, no afectó la acusación de fondo. “Como institución no nos interesa quién denunció, sino el hecho. Como Corte Superior instauramos un procedimiento para establecer la veracidad de la acusación”, señaló Rivera.

NIEGA IRREGULARIDADES

Perú21 se comunicó con Julia Díaz el jueves 14 para obtener sus descargos. Ella negó la existencia de alguna irregularidad en la contratación de las dos trabajadoras.

“He dado mis descargos a mi superior (…), lo que dice ahí no se ajusta a la verdad. Lo que se dice ahí (en la denuncia) no genera ninguna responsabilidad, ni ninguna incompatibilidad”, declaró vía llamada telefónica.

Un día después de establecer comunicación con la funcionaria, ella fue separada del cargo. El presidente de la Corte confirmó la veracidad de la primera acusación.

“Se descubrió que el hecho era cierto. La trabajadora (Cristina Yesquén) había sido contratada (por Rosa Díaz) pero en una gestión anterior a la mía. Pero a la fecha de la apertura del procedimiento, ya había renunciado”, detalló.





PRESIDENTE DE LA CORTE DICE QUE NO RECIBIÓ QUEJAS CONTRA JULIA DÍAZ

“NO INGRESÓ EN MI GESTIÓN”

Dos contrataciones son casi un patrón: ¿no vio su gestión los manejos que hacía la jefa de Personal?

Por lo menos en el caso de Alondra se me ha indicado que viene trabajando más de dos años aquí. Comprenderá que, en la Corte de Lima, la más importante, por ser la más grande, y con casi 4,000 trabajadores, difícilmente uno puede tener el control de cómo se han generado los contratos de tiempo atrás. Incluso los que se han realizado durante mi periodo.

¿Julia Díaz no ingresó durante su gestión?

No.

Pero usted la ratificó en el cargo…

Sí. A mi ingreso he ratificado a casi todos los funcionarios exceptuando uno.

¿Y no ha recibido quejas sobre la labor que cumplía?

No. Más allá de todas las quejas normales que puede generar todo funcionario público cuando toma decisiones, el propósito de mi gestión al asumir este año fue mantener la estabilidad de la Corte. Uno de mis principales intereses es el de sincerar y reordenar la planilla.