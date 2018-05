Sentenciada por terrorismo ya no trabaja en el despacho de la congresista María Elena Foronda

La congresista María Elena Foronda (Frente Amplio) informó que Nancy Madrid Bonilla, sentenciada por terrorismo, ya no trabaja en su despacho congresal. No obstante, manifestó que la Oficina de Administración del Congreso de la República no le encontró ningún antecedente penal.



“Cuando yo contraté a la persona vi los procedimientos que el Congreso tiene, y ustedes lo pueden revisar no se guíen de palabras sino de documentos y de hechos. En esos documentos no se le encuentra ni antecedentes penales y cumple con todos los procedimientos. Eso no lo hace un congresista, lo hace la oficina de administración del Congreso de la República”, acusó.

Asimismo, recordó que Madrid cumplió una pena de 18 años y que fue rebajada a 16 por buena conducta y, aseguró, pagó su fianza. “Se reinsertó como cualquier otra persona. En ese momento no se había aprobado la ley que prohíbe a las personas que están vinculadas a actos de terrorismo trabajar en una institución pública”, aseguró.

“Esta es una campaña que se ha estado testando en contra del FA, en contra de la izquierda peruana y en contra de mi persona. Yo he sido una de las personas víctimas de la violencia política en este país”, acotó.