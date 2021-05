A las 3:30 PM se reanudó el juicio oral a Guillermo Bermejo, quien es acusado de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Bermejo es congresista electo del partido Perú Libre.

El congresista electo de Perú Libre, que según afirman las investigaciones fiscales, era conocido como el camarada “Che” y es acusado de ser el encargado tener reuniones con organizaciones terroristas y recibir adoctrinamiento ideológico, político y adiestramiento de armas de fuego.

Fue en el 2015 que Eneida Aguilar, fiscal antiterrorismo, quien abrió la investigación en contra de Bermejo por el delito de afiliación a una organización terrorista. El 3 de noviembre del 2016 la acusación fue aprobada y se pidió prisión preventiva para el acusado.

Sin embargo, desde 2015 y tras ser intervenido por la policía unos días, Bermejo se encontraba en calidad de asilado en Venezuela desde el mes de febrero del mismo año. En abril del 2017 fue detenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Juicio Oral

Este 27 de mayo se reanudó su juicio donde también se le acusa de reunirse con los hermanos Quispe Palomino de Sendero Luminoso, en el Vraem y se pide imponer 20 años de prisión efectiva, el pago de una reparación civil de S/100 mil y la inhabilitación para el ejercicio del cargo público.

Al comenzar el juicio el abogado de Guillermo Bermejo informó que fue diagnosticado con Covid-19 y que actualmente se encuentra recibiendo un tratamiento de 21 días y que está en el día 14.

Sin embargo el secretario de la Sala Superior informa que no han recibido ningún informe médico del abogado de Bermejo. El abogado explicó que lo presentó a la 1 de la tarde de hoy (21 de mayo) mientras mostraba en pantalla.

Según indicó el juez a cargo de la sesión la firma del documento que asegura el diagnostico positivo de covid-19 del abogado de Guillermo Bermejo es la de un “cirujano dentista”. Pese a la enfermedad el abogado aseguró que podía estar presente en el juicio.

Durante el inicio de la sesión, Bermejo responde a la sala que “no acepta” los cargos en su contra que lo acusan de ser parte del grupo terrorista Sendero Luminoso y rechazó acogerse a la terminación anticipada.

Cuando la fiscalía presenta a los testimonios (CDT-2205, CDT-SA-1969, 1FPSA-3022, 1FPSPA-3018 (1FP-FPA3006/3006) y Wilber Satalaya Apagueño) para demostrar que Bermejo perteneció a Sendero Luminoso, el abogado pide una aclaración si se trata de uno o varios testigos.

Los testimonios

El primer testimonio que ofreció la fiscalía es la del Suboficial de la PNP Luis Chenda Huamaní quien reconoció fotográficamente y recibió las declaraciones de los colaboradores eficaces sobre el acusado.

El abogado de Bermejo afirma que se tiene que probar que su defendido se afilió a un grupo terrorista y viajó al extranjero, sin embargo, según el testigo está demostrado que visitó campamentos terroristas.

El testigo solamente habría hecho el reconocimiento fotográfico, tomar declaraciones y tener información por terceros, por lo que el tribunal decidió por mayoría (2 votos a 1) rechazar al testigo por participar solo en la etapa inicial de investigación y no durante los hechos.

Por lo tanto, la Procuraduría Antiterrorismo pidió que se sustente el informe policial de inteligencia que contiene los viajes de Guillermo Bermejo hizo entre 2008 y 2009 a Ayacucho, donde se habría reunido con William Minaya Romero y otros terroristas.

El abogado del acusado señaló que la imputación contra Bermejo es por integrar Sendero Luminoso y que el informe no dice que hubo reuniones entre su patrocinado y los Quispe Palomino, por lo que no tiene relación alguna. Por otra parte, manifestó que el hecho es del 2010 no de los años presentados en el documento.

Asimismo, el abogado pidió que se declare improcedente al testigo policial pues recién en abril del 2021 presentó el informe de algo que se conoció en el 2009.

Tras un receso para analizar el informe, el tribunal admitió al testigo por que sí guarda relación con los hechos ocurridos entre 2008 y 2009.

Finalmente, el tribunal suspendió la sesión y la reprogramó hasta el 4 de junio del 2021 a las 12:00 pm para que el abogado de Guillermo Bermejo ofrezca sus testigos.

