Eliseo Huamani, ha sido nombrado como nuevo prefecto regional de Apurímac por el presidente Pedro Castillo y el ministro del Interior Avelino Guillén. Este sujeto aparece inscrito en los planillones del Movadef, brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso.

En un informe que sacó Perú21 hace un mes exactamente, se advierte que en la lista de firmantes para la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) en Apurímac hay tres miembros que aparecen en la lista de adherentes y comité del Movadef.

Uno de ellos es el profesor Huamani que en 2015 tiene una investigación archivada en 2015 por el delito de terrorismo, además de un programa en radio Santa Beatriz de Apurímac donde se manifiesta a favor del gobierno de Castillo e incentiva a firmar por una nueva Constitución.

Cuando este diario conversó con Huamani sobre su afiliación, quien figura en calidad de adherente del Movadef, aseguró que no firmó los planillones. “Si yo hubiera firmado, aparecería en el ROP, nunca he firmado, lo niego contundentemente. Los políticos tienen esa manía de afiliar los mejores cuadros, yo me considero así”, aseguró.

