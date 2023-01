Para el abogado constitucionalista Víctor García Toma, el Congreso aún está a tiempo para poner candado al fallo del Tribunal Constitucional que le deja la puerta abierta a que los sentenciados por terrorismo postulen o trabajen en el Estado.

¿Es correcto que el Tribunal Constitucional haya fallado de esa forma?

En mayo de 1980, surgió un grupo de subversivos en ese entonces bajo la denominación de Luminoso Sendero de Mariátegui (ahora Sendero Luminoso), que realizó una serie de atentados terroristas que sigue implicando la muerte de personas, destrucción de bienes y el quiebre de toda forma civilizada de comportamiento. Esa etapa aún no ha concluido; Sendero Luminoso sigue activo. Prueba de ello son las detenciones de personas que siguen perteneciendo a esa organización a pesar de haber cumplido una condena. Veamos lo que está en juego para la ciudadanía. Hay que establecer criterios para que la democracia no sea boba y para que no sea boba se debe evitar la participación de todos aquellos que no comparten los valores democráticos, pero no se puede ser tolerante con el intolerante.

Uno de los argumentos del TC es la discriminación.

Es una medida subjetiva, arbitraria y que carece de razonabilidad. Aquí de lo que estamos hablando es de personas que han pertenecido, por lo menos, a dos organizaciones terroristas y dentro del marco de un sistema penitenciario que no rehabilita. Que, por su entroncamiento ideológico, la cárcel no los reintegra, sino que genera en la persona la convicción de haber consagrado su vida a una “lucha importante” con desprecio. Aquí no ha habido una conveniente ponderación de la línea jurisprudencial del TC.

¿Existe alguna salida constitucional?

Lo que tenemos que hacer es establecer algunas modificaciones e imponer restricciones en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución. Solo deben acceder a cargos públicos aquellos que hayan demostrado una lealtad y compromiso con la Constitución. Sobre todo, el respeto irrestricto a la vida, el respeto a la paz, el derecho a la propiedad. Estamos en un momento oportuno en el Congreso. Es una invitación para que los congresistas de hoy hagan esta reforma.