Sobre las 11:00 a.m. de ayer, en los exteriores de la Sala Penal Nacional de la Av. Tacna, un grupo de seguidores de la organización genocida Sendero Luminoso exigía, con megáfonos en mano, la absolución para sus camaradas.

En el interior, el procesado Alfredo Crespo, uno de los dirigentes del Movadef , un organismo senderista, escuchaba cómo los jueces del Colegiado E de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial lo absolvía de todos los cargos del delito de apología del terrorismo.

En setiembre de 2010, el Movadef publicó y repartió de manera clandestina el panfleto Amnistía General, autocalificado como “periódico marxista, leninista, maoísta”. En el documento se exaltaba la figura del genocida Abimael Guzmán y se le calificaba como “el más grande intelectual, filósofo y científico marxista, leninista, maoísta de nuestra época”. Además, se consignaba un especial de fotografías encomiando al cabecilla senderista.

La fiscalía antiterrorista, representada por el fiscal Jesús Prado León, investigó y solicitó 12 años de cárcel para los dirigentes del Movadef Alfredo Crespo, Oswaldo Esquivel Alberto Mego y Manuel Fajardo (fallecido) por ser los autores de la propaganda prosenderista.

El juicio se inició en diciembre de 2017 y, pese a todas la pruebas, terminó ayer con una sentencia absolutoria. El Colegiado E, integrado por los jueces Lorenzo Ilave, Enma Benavides y Teófilo Salvador, decidió salvar de toda imputación a los acusados.

NO HUBO VIOLENCIA

“Está probado que hay una alabanza y exaltación a Abimael Guzmán. El acto fue difundido vía un medio de comunicación. Quienes ordenaron la publicación fueron los acusados por la Fiscalía”, escribieron en su sentencia Ilave, Benavides y Salvador.

Sin embargo, cuando la Procuraduría Pública del Estado y la Fiscalía Antiterrorismo esperaban la condena, el Colegiado E señaló: “El hecho no ha violentado la tranquilidad pública”.

Según el experto en temas de terrorismo Pedro Yaranga, los jueces están esperando que haya un atentado terrorista para recién sancionar al brazo político de Sendero Luminoso.

“Al no tener salas especializadas en temas de terrorismo, los magistrados interpretan a su manera y con eso están abriendo las puertas al Movadef para que siga haciendo apología”, sostuvo Yaranga.

Por su parte, el fiscal Prado se mostró preocupado por tan temerario alegato del Colegiado; por eso ayer apeló la decisión judicial, que será revisada por la Corte Suprema del Poder Judicial.

EL MOVADEF CELEBRA

Ayer, en las redes sociales que maneja el Movadef, sus seguidores celebraban con euforia la absolución para uno de sus dirigentes.

El general José Baella, jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía (Dircote), lamentó que este fallo represente un triunfo político para el Movadef.

“Después de esta decisión, el argumento del Movadef será que el Estado no puede criminalizar las cosas que hacen”, concluyó Baella.

MILKO RUIZ: ‘ESTA SALA NO LUCHA CONTRA EL TERRORISMO’

Desde junio, la Procuraduría Antiterrorismo había advertido la falta de imparcialidad de los jueces del Colegiado E de la Sala Penal Nacional.

Este Colegiado no se compromete en la lucha contra el terrorismo. Esto nos indigna. Esta Sala había dictado sentencias que favorecían a los acusados por terrorismo, por eso los recusamos. Sin embargo, la Corte Suprema no los apartó por un espíritu de cuerpo que aún existe en el Poder Judicial.

El Colegiado E ha entendido todo al revés. Aún no comprenden qué es apología del terrorismo. Pero le digo a Alfredo Crespo y compañía que no canten victoria. Esta sentencia absolutoria en primera instancia irá a la Corte Suprema y estoy seguro de que se revertirá la situación.

El Estado ha dado golpes demoledores a Sendero Luminoso y al Movadef. En el caso Tarata los hemos apresado, no se le ha permitido inscribirse como partido político. Seguimos con nuestra voluntad inalterable.

TENGA EN CUENTA

* En diciembre de 2017, el ahora fallecido Manuel Fajardo reveló en un documento de recusación que el juez Lorenzo Ilave fue un antiguo “enemigo político”.

* Ilave fue simpatizante de Patria Roja, señaló por escrito Fajardo. “Un asunto ideológico nos encuentra años después frente a frente”, le dijo.

* La Fiscalía sospecha que la vinculación política del juez influye en sus decisiones.