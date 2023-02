Las pruebas lo acorralan. Durante la audiencia de ayer, Álex Gómez Falcón se autocalificó como un “luchador social” que “piensa diferente”; sin embargo, el Ministerio Público acreditó ante el juez Raúl Justiniano que el investigado tendría una afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. Las pruebas están en un USB que fue hallado entre sus pertenencias y del que aún queda mucho por descubrir.

La fiscal Ketty Garibay Mascco, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo, destacó que en el USB se halló una carpeta con 65 documentos, de los cuales, hasta el momento, solo se ha analizado 12 archivos. En lo revisado existe material de “importancia” con “contenido terrorista”, aseguró la fiscal.

“En el acta de extracción se ha encontrado 65 documentos del cual solamente, por la cantidad y volumen, se ha hecho el análisis de 12 documentos”, señaló Garibay.

Presentación de presuntos integrantes de la Nueva Fracción Roja de la organización terrorista "sendero Luminoso", encabezados por Rocío Leandro Melgar, que opera en la ciudad de Huamanga - Ayacucho. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec

El juez Justiniano inició ayer una serie de audiencias para evaluar la solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra Álex Gómez, y otros siete coimputados, entre ellos está Rocío Leandro Melgar, conocida como la camarada ‘Cusi’, uno de los rostros más visibles de Sendero Luminoso en Ayacucho.

“(Se encontró documentos sobre) el marxismo-leninismo-maoísmo, los cuales son manejados solamente por militantes de la organización terrorista Sendero Luminoso y que sirven para el adoctrinamiento de estas personas”, detalló la fiscal.

“También hay otro documento que dice ‘Material de estudio y cohesión para la ampliación de la campaña por la libertad’. El cual igualmente señala, entre uno de sus subtítulos, el marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo es nuestra arma principal”, agregó.

Otra prueba expuesta por la fiscal fue el documento titulado ‘Ampliación de la campaña por la libertad de los presos políticos de ayer y hoy’. “Ahí señala, exactamente, las tareas que se deben cumplir, las fechas establecidas y cómo se debe desarrollar. Todo esto también está bajo investigación de la Dircote”, subrayó.

Para el Ministerio Público, Álex Gómez es el cabecilla y tiene el “mando político” para distribuir las acciones y directrices entre las personas que conforman el comité regional.

El jefe de la Dircote, José Zavala, ya había adelantado a este diario que el comité central de Sendero Luminoso continúa operativo desde la cárcel. Las órdenes son dadas por Elena Iparraguire, la camarada ‘Miriam’ y viuda del terrorista Abimael Guzmán, alias camarada ‘Gonzalo’, quien falleció en setiembre del 2021.

De los 12 documentos incautados, la Fiscalía concluye que el comité regional de Ayacucho “se cohesiona ideológicamente en el marxismo-leninismo-maoísmo y sobre todo en el pensamiento Gonzalo, el cual es antidemocrático”.

Asimismo, añade Garibay, el material hallado en posesión de Gómez registra la planificación, distribución y cronograma de actividades de los lineamientos para su propósito político-ideológico de “tomar el poder a través de la lucha armada”.

La defensa legal de Álex Gómez ensayó un discurso que no refutó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, lo cual motivó reiteradas llamadas de atención por parte del juez Justiniano.

Respecto a los documentos encontrados en el USB, el abogado de Gómez refirió que no pueden calificar como elementos de convicción debido a que el material es una fuente abierta y “se puede descargar de Internet”.

Más de 21 años de pena

La fiscal Ketty Garibay calculó que la prognosis de pena que podría recibir Álex Gómez por el delito de afiliación a una organización terrorista en agravio del Estado sería entre 20 a 21 años con 8 meses de prisión.

Sobre el peligro procesal, la representante del Ministerio Público afirmó que existe peligro de fuga ya que Gómez no cuenta con arraigo domiciliario.

El investigado es natural de Huánuco y vive en un cuarto alquilado en Huamanga, Ayacucho, mientras cursa el primer año de la carrera de Derecho en la Universidad San Cristóbal de Huamanga.

“De la consulta que se le hizo, él no registra ningún mueble o inmueble a su nombre”, reiteró la fiscal.

También se hizo énfasis en que el imputado no posee arraigo laboral. La defensa presentó un documento para certificar que Gómez sí trabaja, pero se cuestionó que el documento está incompleto. “No se advierte qué modalidad, el tiempo de trabajo, ni para qué función”, refutó la fiscal.

Álex Gómez, continuó explicando Garibay , tampoco tendría arraigo familiar. “Este se ha desplazado a Ayacucho, vive solo y no tiene dependientes. Es razonable colegir que sus lazos familiares no son fuertes”, precisó.

La PNP detuvo a la 'camarada Cusi', acusada de financiar protestas en Ayacucho

El Ministerio Público sostiene que Gómez y los otros investigados son parte de Nueva Fracción Roja, una corriente de Sendero Luminoso enquistada en Ayacucho.

Este grupo habría actuado bajo la fachada del Fredepa (Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho) –organización fundada en 1969 por Abimael Guzmán– para azuzar a la población en las protestas del 15 de diciembre del 2022 contra el gobierno de Dina Boluarte. Aquella violenta jornada registró diez muertos tras enfrentamientos contra la Policía y Fuerzas Armadas.

“Si él (Álex Gómez) está libre podría motivar nuevas movilizaciones y esto, a su vez, podría influenciar y podría obtener más costos sociales”, advirtió la fiscalía.

Toma la palabra

El investigado Álex Gómez tomó la palabra durante la audiencia y rechazó las imputaciones del Ministerio Público.

“Quiero dejar en claro que no pretendo alejarme de la investigación. No obstaculizo las pesquisas (...) mi conducta procesal es debida”, manifestó.

“No soy ningún terrorista ni pertenezco a una organización de este tipo. No he atentado contra un bien público, privado ni persona. Soy un estudiante, un luchador social, me considero así. Pienso diferente y eso no me puede hacer objeto de persecución”, pronunció.

Finalmente, el juez Raúl Justiniano suspendió la audiencia para hoy, a partir de las 8:30 a.m.

Será el turno de evaluar las pruebas contra los investigados Alejandro Manay Pillaca (responsable de prensa y propaganda) y Estéfany Alanya Chumbes (mando militar).

Todavía queda en espera la revisión de los casos contra Rocío Leandro Melgar (mando militar) y los integrantes del Ejército Guerrillero Popular: Clido Canales Tantaleán (prófugo), Piero Giles Gamboa, Fernando Cuba Quinto y Yulisa Gómez Ayala.

A excepción de Canales que está no habido, el resto de imputados permanecen en la Dircote.

