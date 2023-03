Rosa Chávez tiene el corazón destrozado. El lunes, mientras enterraba los restos de su anciano padre, recibió la llamada que ninguna madre espera: un representante del Ejército le dio la noticia de que su hijo Emanuel Guimaraes había sido asesinado en el Vraem.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha emprendido una serie de operativos contra las huestes terroristas agrupadas en el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) de Sendero Luminoso que aún operan en el Vraem como guardaespaldas de los narcotraficantes. Estas interdicciones están al mando del general del Ejército Miguel Gonzales Bojórquez, el mismo que lideró la operación Patriota y que el gobierno de Pedro Castillo quiso expectorar.

La tarde del lunes, cuando una patrulla realizaba sus actividades en la localidad de Quebrada Eloy, en el distrito de Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo (Junín), fueron víctimas de un vil ataque del MPCP.

El suboficial del Ejército peruano Emanuel Guimaraes perdió la vida. En tanto, los heridos recibieron los primeros auxilios en el lugar. El cuerpo del soldado asesinado fue rescatado cerca del mediodía del martes, mientras que los heridos fueron trasladados hasta Pichari (Cusco). Se informó que las víctimas posteriormente serían derivadas al Hospital Militar, en Lima.

Perú21 supo que el ataque habría sido encabezado por ‘Leonardo’ bajo las órdenes del ‘viejo Fernando’. “Está casi confirmado que el ataque lo lideró ‘Leonardo’. Hasta esta hora del día (10:20 a.m. del martes) no volvimos a comunicarnos porque en la zona no hay señal de teléfono ni nada” indicó una fuente militar a este diario.

Otras fuentes también han señalado que dentro de la columna subversiva se encontraban al menos 15 personas entre ellos los terroristas ‘Gabriel’, ‘Anselmo’, ‘Renato’, ‘Gloria’ y ‘Zenia’.

LA SIMBIOSIS

Fuentes de este diario confirmaron que parte de los objetivos de las operaciones realizadas en el Vraem también están relacionados a labores de interdicción contra el narcotráfico. Es decir, destruir las pistas de aterrizaje, los laboratorios clandestinos y las pozas de maceración que muchas veces son resguardados por los remanentes de Sendero Luminoso a cambio de dinero en efectivo que les permite subsistir en la agreste selva.

Es así como Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, sobrevive en el Vraem. Con el financiamiento del narcotráfico puede mantener sus huestes que le permiten seguir impulsando lo que denominan “la guerra popular democrática total”.

En una reciente entrevista con Perú21, la exprocuradora antidrogas Sonia Medina sostuvo que desde el año 2000, los terroristas venían siendo un cuerpo más, “parte de la estructura criminal del narcotráfico, ya sea como soporte de transporte o comercialización interna. Hay terroristas que se dedican a la producción en el Vraem y tienen intercambios con narcotraficantes”.

Es decir, los remanentes del terrorismo se han convertido en los guardaespaldas del narcotráfico para poder financiar el avance de su perversa ideología.





