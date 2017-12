Seis ministerios han ejecutado menos del 50% de su presupuesto

A solo tres meses de que acabe el año, seis carteras han ejecutado menos del 50% de su presupuesto para 2017, según la página web del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) al 21 de setiembre.

De acuerdo con las cifras, estos sectores son Agricultura, Producción, Ambiente, Transportes y Comunicaciones (MTC), Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y Justicia. Este último registra exactamente un avance del 50%.

Para la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Karina Beteta (FP), estos resultados demuestran que existe “una incapacidad de gastar” por parte de quienes están a cargo de las carteras mencionadas.

“Vemos que el problema, a veces, no es la falta de dinero, si no la falta de voluntad para hacer las cosas”, expresó.

La legisladora reconoció que el mayor gasto siempre se da en la segunda mitad del año; sin embargo, consideró que en este caso el avance es “tan lento” que las consecuencias no son buenas. “Lo que puede suceder es que en tres meses traten de hacer lo que no pudieron en nueve, y eso, a veces, significa que tomen decisiones a dedo y no a través de procesos adecuados y transparentes”, anotó.

En ese sentido, la congresista comentó que luego de que terminen de evaluar el presupuesto para el próximo año, proyecto que ya fue sustentado en el Parlamento por el ex primer ministro Fernando Zavala, buscarán establecer medidas legales para que se haga un mejor seguimiento al gasto público.

Lo sucedido

Pero ¿qué sucedió para que estos portafolios no tengan un mejor resultado en nueve meses? De acuerdo con el Mincetur, en el caso de su sector, el 49.7% de avance ha sido influenciado por la incorporación de un crédito suplementario a favor de Promperú por S/53.5 millones.

“De no haberse incorporado este crédito suplementario, el resultado sería de 54.1%”, indicó la cartera en un comunicado enviado a este diario.

Agregaron que las cifras también son consecuencia de los niveles de ejecución del Plan Copesco Nacional, el cual formula, coordina y supervisa proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional.

No obstante, el Mincetur espera que esta cifra se revierta para el cierre de 2017 y que la ejecución sea mayor a lo que se tiene hasta ahora.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente explicó que el 44.8% de avance obedece a diversos factores, por ejemplo que la unidad ejecutora de Conservación de Bosques tiene su mayor desembolso en los últimos dos meses del año.

Otro punto es que al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología se le ha incorporado recursos en agosto, con cargo al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales.

“La mayor ejecución se verá reflejada en el último trimestre del año, estimándose concluir el año con una ejecución no menor del 90%”, refirió el sector.

En tanto, desde el MTC (46.1%) precisaron que el sector, por lo general, concentra sus ejecuciones en el segundo semestre del año, por las lluvias y fenómenos climatológicos adversos que afectan el desarrollo de las obras durante los primeros meses.

“En el periodo junio-agosto de 2017, el sector viene creciendo en promedio a tasas superiores al 27.1% mensual, y durante los meses de julio y agosto ha ejecutado montos superiores a lo programado en dichos meses, que aseguran alcanzar un nivel de ejecución al 31 de diciembre del 98% del total de su presupuesto”, resaltó el ministerio.

Quien también es optimista de las cifras para el cierre del año es el titular de la Producción, Pedro Olaechea.

Durante su presentación el último miércoles en el Congreso, el ministro expresó que para diciembre su despacho habrá ejecutado el 93% del monto total designado para este año. Actualmente, está en 42.5% y es la penúltima cartera más baja.

El Niño impactó en Agricultura

Entre marzo y abril de 2017, el Perú fue golpeado por el fenómeno El Niño costero, que no solo se llevó varias vidas sino que también tuvo un impacto en la economía.

En ese sentido, el asesor ministerial de Agricultura y Riego, Carlos Azurín, expresó que este desastre natural fue el causante de que el avance presupuestal del sector sea de solo 41.9%, el más bajo de todas las carteras.

Explicó que el presupuesto inicial que tenían para este año era de S/2,033 millones, pero con la llegada de El Niño, inicialmente les dieron S/128 millones adicionales.

Posteriormente, se les encargaron a Agricultura y Riego los temas de prevención, para lo cual se le asignó un monto adicional de S/860 millones.

Estos casi S/1,000 millones que se entregaron a la cartera fueron los que generaron –explicó el asesor ministerial– que “se vea como que se está ejecutando menos presupuesto”.

No obstante, afirmó que la meta que se han puesto en el ministerio es terminar el año con un avance de más del 85% de todo el dinero que le otorgaron para este año, incluido el monto para atender las consecuencias del fenómeno El Niño.

“Solo de los casi S/1,000 millones adicionales que nos otorgaron, ya hemos avanzado el 22%, y para el 31 de diciembre, habremos ejecutado el 100%”, aseguró.

Asimismo, informó que el próximo año continuarán con la labor de prevención ante otro posible desastre, lo que ayudaría a disminuir riesgos en las áreas agrícolas.



Datos

- El ex ministro de Economía Fernando Zavala aseguró que el presupuesto para 2018 permitirá que la economía crezca 4%.



- El sector que recibirá más dinero en 2018 es el de Educación, con S/27,430 millones.



- Para el Plan de Reconstrucción con Cambios, se invertirá S/25,655 millones en obras de rehabilitación y reconstrucción.



- Perú21 pidió la versión del sector Justicia, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.