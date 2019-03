Segundo Tapia dice que hay "persecución política" desde el Ministerio Público

El congresista Segundo Tapia ( Fuerza Popular), segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, denunció una “persecución política” de parte de la Fiscalía de la Nación, luego que esta iniciara una investigación preliminar a seis legisladores por cobrar gastos de representación cuando se encontraban en el extranjero.

“Quiero anunciar una persecución política de parte de la Fiscalía de la Nación. Con el tema de los viajes al exterior se ha producido un error administrativo de parte de la administración de turno. No ha existido ningún acto de mala fe, ni delito, ni falta ética”, afirmó a la prensa.

Asimismo, informó que para “subsanar el error administrativo”, ha procedido a la devolución íntegra del dinero correspondiente a la semana de representación que cobró pese a que estaba fuera del país.

Vea también Congresistas de Fuerza Popular niegan que haya peculado ante investigación fiscal

Como se recuerda, el programa Cuarto Poder reveló que Segundo Tapia , así como otros cinco congresistas, cobró su cheque por semana de representación en dos oportunidades cuando se encontraba fuera del Perú. La primera fue en mayo del 2018, cuando asistió a un foro de la OCDE que se realizó en Francia del 29 al 30.

La segunda oportunidad fue en diciembre del año pasado, cuando asistió con pasajes y viáticos del Congreso a una reunión de la OEA en Estados Unidos, del 11 al 13 de diciembre.

“Me ha llamado mucho la atención que la fiscal (de la Nación) ha actuado de manera inmediata en relación con el tema de los seis congresistas”, señaló.

Además, Tapia explicó que en este caso no se configuran los presuntos delitos de peculado doloso y falsedad ideológica por el que se les investiga.

“Aprovecha la oportunidad para decir que en el tema de peculado. Nosotros no administramos los recursos del Estado, los congresistas no administramos recursos y en el tema de falsedad no se ha falsificado nada”, agregó.

Finalmente, el legislador de Fuerza Popular aclaró que la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva solo se encarga de elaborar un informe de opinión cuando los congresistas solicitan permiso para viajar al extranjero, pero quien autoriza el viaje es el presidente del Congreso.

“Debo decir que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se encuentra confundido o mal informado toda vez que la segunda vicepresidencia, en este caso yo soy el vicepresidente, solo emite informe de opinión favorable o desfavorable (sobre el permiso), pero quien decide, quien autoriza los viajes al exterior es la Mesa Directiva”, dijo.