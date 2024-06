El último martes 4 de junio, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que propone establecer un régimen de solicitud y otorgamiento de concesiones mineras sobre las áreas correspondientes a las concesiones extinguidas, en las zonas de pequeña minería y minería artesanal de Madre de Dios.

Fuentes del sector minero mostraron su preocupación por esta iniciativa del legislador apepista Eduardo Salhuana, pues consideran que abre nuevamente la posibilidad de tramitar petitorios mineros en esa región, incluyendo a quienes están en el Reinfo, que como ya se sabe es utilizado también por los mineros ilegales. Esta medida, señalan, se da pese a la catástrofe ambiental y de salud que aún se vive en Madre de Dios y que motivó que se suspendiera el otorgamiento de derechos mineros en la zona. Para el gremio minero este proyecto favorecerá a los ilegales amparados en el Reinfo que serán beneficiados con las concesiones y podrán seguir destruyendo esa región.

Esta propuesta fue observada en octubre pasado por la Comisión Permanente del Congreso que la devolvió al grupo de trabajo que preside Segundo Quiroz para su revisión. Ahí se recomendaba la opinión del Ministerio del Ambiente (Minam) y de otros sectores ambientales ante una posible afectación directa a las actividades forestales en la conservación de bosques. Precisamente el actual proyecto no cuenta con la aprobación del Minam.

Para César Ipenza, especialista en delitos ambientales, si no se toman las salvaguardas previas para evitar que los futuros titulares de concesiones inviten a nuevos mineros a trabajar y que asuman todo impacto dentro de su concesión, el proyecto sí supondría un mayor riesgo ambiental.

Ipenza explicó que el otorgamiento de concesiones solo podría darse en las zonas permitidas, que corresponden al corredor minero y se mostró escéptico con muchos de los que van a recibir las concesiones. Advirtió que este proyecto no se puede leer solo sino con el proyecto de ley que pretende abrir el Reinfo.

“No todo lo que aparenta ser bueno, necesariamente resulta como se dice. Para mí, en la práctica, y por lo que hemos visto en Madre de Dios, es que aquellos que tienen una concesión terminan siendo tremendamente beneficiados porque invitan a terceros a trabajar en esas concesiones y les cobran por trabajar allá. Lo que vamos a ver es que aquí va a imperar el más fuerte y el que tiene la plata”, indicó a Perú21.

El especialista no ocultó su desconfianza por los intereses de quien está detrás de este proyecto.

“Viniendo del congresista Salhuana no esperaría ningún proyecto bien intencionado. No entiendo la pretensión de aprobar este proyecto. Uno no es tonto de creer en sus buenas intenciones, ya sabemos cómo utiliza su posición para beneficiar a grupos de gente que no necesariamente quiere hacer las cosas bien”, advirtió.

DEFIENDE PROYECTO

Este diario conversó con el congresista Salhuana, autor de esta iniciativa, quien defendió su proyecto y aseguró que este no busca beneficiar a los mineros ilegales y que más bien contribuirá al ordenamiento de la actividad minera y la determinación de responsabilidades sociales, ambientales y tributarias en Madre de Dios.

“Es todo lo contrario. El sistema legal existente sí promueve la minería ilegal porque en esas áreas no hay titular; si un área no es de nadie ¿quién la cuida?. Lo que vamos a hacer es darle título minero al minero que está trabajando, que está inscrito, que tiene su Igafom y que va a ser totalmente identificable para pagar su impuesto a través de la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios”, explicó a Perú21. El Igafom es el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal y su aprobación es requisito indispensable para desarrollar la Minería Artesanal y de Pequeña Escala.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis