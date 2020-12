El Congreso no aprobó ayer la norma que establecería el nuevo régimen laboral agrario, que reemplazaría a la ley de promoción agraria derogada el 4 de diciembre pasado ante las protestas registradas en el sur y norte del país. A falta de consenso, tras casi nueve horas de debate, se acordó que el proyecto retorne a la Comisión de Economía para preparar un nuevo texto.

Al cierre de esta edición, la titular del Legislativo, Mirtha Vásquez, amplió la legislatura hasta el 29 de diciembre. Entre los puntos a tratar figura la aprobación del nuevo régimen laboral agrario.

LARGO DEBATE

En la sesión de ayer se acordó un texto sustitutorio preparado por el presidente de la Comisión de Trabajo, Daniel Oceda (Frepap), el cual establecía que el régimen laboral no debía ser mayor de 8 horas por día o 48 horas por semana, que la remuneración diaria equivale a una remuneración mínima vital dividida en 30 días (S/31), más un Bono Especial de Trabajo. Además, dispuso una serie de obligaciones a las empresas que fue criticada porque generaría sobrecostos.

El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, manifestó que el texto no contaba con ningún sustento técnico. “Ningún presidente de las comisiones (Multisectorial, Trabajo y Economía) ha argumentado ni una línea de aspectos técnicos sobre los beneficios laborales. No se legisla con el corazón sino con la razón”, acotó.

Las críticas también llegaron de APP. Su vocero, César Combina, indicó que el proyecto no reunía los consensos entre el sector empresarial y trabajadores. Asimismo, señaló que no se incluyeron los aportes dados por su partido y dijo que si el cálculo del Bono Especial por Trabajo Agrario era equivalente al 50% de la Remuneración Mínima Vital, el Ejecutivo había advertido que observaría el proyecto.

En la votación, se registraron 46 votos en abstención, 25 a favor y 43 en contra. La presidenta del Congreso explicó que con este resultado, el tema “quedó sin resolver”.

Ante ello, Anthony Novoa (Acción Popular), titular de la Comisión de Economía, planteó que el proyecto regrese a la Comisión de Economía. Su propuesta fue aprobada con 56 votos a favor. Novoa se comprometió a presentar un nuevo dictamen en una semana y que trabajará desde hoy.

INCERTIDUMBRE

El abogado laboralista Jorge Toyama indicó a Perú21 que la actual situación perjudica a las empresas y trabajadores del sector agroexportador por “dejarlos en el limbo”y en medio de una inseguridad jurídica.

“Por el lado del trabajador, no saben cuál será el mínimo del jornal diario y las empresas no saben cuáles serán los costos laborales que deben asumir ni el tributario porque no sabrán cómo calcular el pago del impuesto a la renta”, acotó.

Por su lado, el presidente de COMEX, Juan Fernando Correa, aseveró a este diario que “es mejor que el proyecto regrese a la Comisión de Economía, que se estudie bien y se produzca una ley conveniente”.

Correa explicó que el proyecto debatido en el Congreso “iba a quebrar a la mayoría de las empresas agrícolas. No hay empresas que incrementen el 50% o 60% de las remuneraciones. Ese costo laboral representa entre el 60% y 40% del costo total de su producción”.

En lo referido a un posible aumento de jornal, Correa subrayó que el trabajo de campo se calcula por la remuneración mínima vital establecida por el Ejecutivo. “AGAP ha planteado algunas bonificaciones para compensar la naturaleza del trabajo, estas son del 15% adicional”, aseveró.

Varios tramos de la Panamericana Sur en Ica fueron bloqueados por los manifestantes a inicios de diciembre. (Foto: Hugo Curotto / @photo.gec)

Lo ocurrido en el Congreso no fue bien recibido por Julio Carbajal, presidente del Frente de Trabajadores agrarios de Ica, quien advirtió en Canal N que habrá un nuevo paro en esta región y en el norte. “Estamos en vigilia. Es la única manera de plantear a los congresistas que no se burlen de nosotros. Están dando la espalda al pueblo”, agregó.

“La noche del sábado bloquearon Barrio Chino. No fueron tan agresivas como las acciones que tomaron hace dos semanas. Pero hay muchas intenciones de entorpecer las carreteras, bloquearlas para promulgar una ley en los términos que los dirigentes quieren”, aseveró Fernando Cillóniz, exgobernador de Ica.

Cillóniz agregó que el retorno a comisiones permitirá preparar una mejor norma dado que el proyecto bajo análisis iba a causar mayor informalidad y afectaría a pequeños y medianos empresarios del sector.

DATOS:

- Alejandro Fuentes, presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), se expresó a favor de que el proyecto retorne a la Comisión de Economía.

- Juan Oyola (Acción Popular), presidente de la Comisión Multisectorial, lamentó en el Congreso que el proyecto estableciera un salario que no corresponde a las expectativas de los trabajadores.

