El Secretario General de Acción Popular, Edmundo del Águila Morote, informó a través de la cuenta oficial del partido que no acudirá a la reunión convocada por el presidente Pedro Castillo debido a que se extendió la misma invitación al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, y al vocero de la bancada de la lampa, Elvis Vergara. Según detalló en su comunicado, Guevara “tiene mandato vencido como presidente del partido y Vergara no posee representación legal de AP”.

“He tomado conocimiento de la agenda publicada por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno con relación a las reuniones del señor Presidente de la República, para hoy lunes 6, con líderes políticos en la que se incluye en representación ACCION POPULAR a quien tiene mandato vencido como Presidente del partido y adicionalmente se ha invitado al vocero de la bancada quien no posee representación legal de ACCION POPULAR. Por tales circunstancias, con las disculpas del caso, he solicitado se me excluya de la mencionada agenda”, se informó desde la cuenta del partido.

COMUNICADO del Señor Secretario General Nacional de Acción Popular @EdmundoDAM

Cabe señalar, que según los documentos a los que tuvo acceso Perú21, la invitación a Vergara la realizó el secretario presidencial, Carlos Jaico. En el oficio se detalla que se abordarán cuatro temas: reactivación económica, lucha contra la pandemia, acciones frente al terremoto en Amazonas y gobernabilidad.