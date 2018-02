Secretario de Estado de EE.UU. se reunió con la canciller Cayetana Aljovín

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex W. Tillerson, se reunió esta tarde con la canciller Cayetana Aljovín , en el marco de su visita oficial a nuestro país que se desarrollará este 05 y 06 de febrero. En la cita se abordó el desarrollo de la VIII Cumbre de las Américas, que será el 13 y 14 de abril en Lima.

Ambos funcionarios, según indicó Aljovín, coincidieron en la necesidad de que la cumbre culmine con medidas concretas y "no meras declaraciones" sobre los temas principales a tratar que serán gobernabilidad, democracia y la lucha contra la corrupción.

Por otro lado, el representante de Estados Unidos no confirmó la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump en el mencionado evento continental. "No podemos confirmar con tanta anticipación. No hay una decisión final, dependerá de su agenda", expresó.

Asimismo, sobre la posible llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la cumbre, Tillerson indicó que su país respetará la decisión que tome Perú sobre la presencia del jefe de Estado venezolano.

"Quiero tocar un tema que abordaron el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su reunión con Donald Trump sobre nuestra preocupación por la situación política en Venezuela. Quiero agradecer los esfuerzos de Perú, a través del Grupo de Lima, para alentar al regimen (venezolano) a volver a la institucionalidad y que los venezolanos expresen sus voces", indicó el secretario norteamericano.

En otro punto, Tillerson respaldó al Perú en su decisión de expulsar a diplomáticos de Corea del Norte, que afrontó una crisis política con Estados Unidos. "(Ello) asegura que Corea del Norte entienda cuál es la posición del Perú", señaló el estadounidense.

El funcionario americano también destacó la presencia peruana en el Consejo de Defensa de las Naciones Unidas y expresó su apoyo a la aspiración de nuestro país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La visita de Tillerson forma parte de una gira que tiene como objetivo, según el Departamento de Estado de EE.UU, "promover un hemisferio seguro, próspero, democrático y con seguridad energética". Por ello, este miércoles se reunirá con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski.