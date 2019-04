Secretario de Alan García: "Si hubiéramos sabido que Odebrecht pagaba, aceptábamos"

El secretario de Alan García , Ricardo Pinedo, aseguró que de haber tenido conocimiento que la constructora Odebrecht efectuaría el pago de los USD$100 mil por la conferencia que realizó el ex mandatario a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), en mayo del 2012, lo hubieran aceptado.

“Por lo que hemos sabido ahora […] resulta que pagó Odebrecht [por la conferencia]. Nosotros no lo sabíamos, ¿sabes por qué? Porque si hubiera sido Odebrecht quien nos iba a pagar, no hubiéramos tenido ningún problema en aceptar”, comentó el secretario del ex presidente Alan García.

“Estamos hablando del 2012, en el 2012 medio Lima bailaba samba y comía feijoada en la embajada de Brasil en eventos organizados por Odebrecht”, agregó Pinedo en entrevista con Canal N.

Este lunes se conoció la versión de la Fiesp recogida por IDL Reporteros, en la que aseguran no haber cubierto el pago de la conferencia realizada por Alan García. Según indicaron, la federación brasileña “no remunera a oradores e invitados y no cobra ingreso a los cientos de eventos que hace anualmente”.

“La Fiesp rutinariamente recibe jefes de Estado y personalidades políticas y fue en esa condición que Alan García estuvo presente en eventos en la Federación”, indicaron al ser consultados sobre el pago.

Ricardo Pinedo refirió que en un principio podrían haber caído en contradicciones debido a que no contaban con toda la documentación sobre el pago de la conferencia, la cual han ido recopilando poco a poco para presentarla a la Fiscalía.

“Nosotros hemos podido tener contradicciones al inicio porque no teníamos los documentos. Yo no tenía los correos, yo mismo no me acordaba […] Si hubiera algo que ocultar, ¿usted cree que voy a presentar correos a la Fiscalía? Yo vengo colaborando con la Fiscalía desde el año pasado, desde noviembre, y cada correo que he ido encontrando lo he ido presentando”, cuestionó.