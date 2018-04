Sebastián Piñera: "En Venezuela no hay democracia"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien participa en la Cumbre de las Américas, se pronunció en contra de la crisis que se vive en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

"En Venezuela no hay democracia, no hay estado de derecho, no hay respeto a los derechos humanos, no hay independencia de poderes, hay presos políticos", expresó.

Asimismo, Piñera consideró que las elecciones que se realizarán en dicho país "son los legítimas" y por tanto consideró que el mensaje para ese país debe ser "queremos que se reencuentre con el camino de la democracia".

En ese sentido, manifestó que no se debe reconocer dicho proceso electoral como una forma de apoyo al pueblo venezolano.

"Le pedimos a Venezuela que reconozca la crisis humanitaria que está causando un sufrimiento y un dolor gigantesco y que en cierta forma está condenando al hambre y a la muerte a muchos de sus integrantes", comentó Sebastián Piñera.

Por otro lado, el mandatario chileno se expresó sobre lo sucedido en Siria, ante el ataque de Estados Unidos el último viernes.

"Debemos sin duda evitar una escalada de violencia que puede transformar el conflicto de Siria en un conflicto regional o incluso de mayor embergadura y también quiero lamentar la incapacidad de la comunidad internacional como lo ha demostrado la falta de acuerdo y consenso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para implementar mecanismo eficaces que impidan la utilización de armas químicas contra seres humanos", afirmó.