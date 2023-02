José Tello cuenta que cuando acudió por primera vez al despacho de ministro de Justicia, en diciembre del 2022, la oficina estaba lacrada. Con el gobierno de Pedro Castillo su sector fue captado por la red de corrupción y por ello su predecesor en el cargo, Félix Chero, es investigado por organización criminal.

¿Qué opina sobre este pedido presentado a la CIDH con el que se busca la liberación y restitución como presidente de Pedro Castillo?

El expresidente Castillo es golpista, rompió el estado de derecho, su vacancia y detención van en línea con los actos que él cometió; es una persona con acusaciones fundadas sobre actos de corrupción, dejemos que la justicia siga su ritmo; pero a pesar de lo que acabo de mencionar, el señor Castillo tiene derecho a la defensa, como cualquier ciudadano, en sede nacional o internacional.

¿Le sorprende que, pese al golpe de Estado, a los evidentes actos de corrupción, Castillo tenga un entorno que lo defienda?

Las personas que lo apoyan sabrán por qué lo hacen, pero en lo que quiero ser categórico es que el Estado hará valer sus derechos.

Le consultaba esto porque hemos visto que luego del 7 de diciembre, mucha gente salió en defensa de Castillo. ¿Cree que la defensa es al exmandatario o a lo que representa ideológicamente por ser un político de izquierda?

Lo que he visto es un oportunismo. Hay una protesta ciudadana legítima.

¿Qué tipo de protesta?

Cuando recorres el país te das cuenta que a las personas no les interesa si los políticos nos peleamos o no, lo único que les interesa es que les soluciones su día a día; entonces, tienes a personas molestas a nivel nacional que exigen que sus necesidades sean atendidas y han sentido al Estado que no daba solución alguna; por eso es legítimo que la gente ande molesta, que proteste. ¿Dónde entra el oportunismo? Que se use esta protesta ciudadana para meter una agenda ideológica, generar movilizaciones de sectores radicales y caer en un violentismo que le ha costado la vida a peruanos, y eso duele.

¿El gobierno ha evaluado indemnizar a los deudos de las víctimas que dejaron las violentas protestas?

Lo que se ha hecho es dar un apoyo solidario, que tiene contenido económico, pero a su vez un respaldo más amplio. Hemos aprobado un decreto de urgencia en el que se estipula el apoyo económico de S/50 mil a los deudos por única vez y en el caso de los heridos –personas que hayan quedado discapacitadas– hasta S/25 mil.

Regresando a la visión personal que compartió sobre el oportunismo en las protestas, ¿Dina Boluarte también tiene la misma visión? ¿Es un argumento para no renunciar como exigen sus opositores?

Tenemos una posición con la presidenta Dina Boluarte, porque reconocemos que ella hace bien en tener esa firmeza y no renunciar al cargo, porque es un gesto de responsabilidad con el país (...) En el supuesto negado que renuncie Dina Boluarte, tendríamos caos y es previsible porque quien asumiría el gobierno por nueve meses es el Congreso, que hoy está cuestionando a su propia Mesa Directiva.

¿Lo que usted señala es que Dina Boluarte no renuncia para darle estabilidad al país?

Así es, porque encontramos un Congreso muy fragmentado, con opiniones distintas, que les cuesta ponerse de acuerdo, y lo hemos visto con el adelanto de elecciones; nosotros debemos ser conscientes de que esa molestia ciudadana debe disminuir. ¿Y cómo va a suceder eso? Con atención de necesidades básicas, para asegurar que la transición sea estable.

¿El Ejecutivo ya da por hecho que no se realizarán comicios en 2023?

Eso hay que dejar en manos del Congreso, hay que ser respetuosos, lo que debemos evitar es la especulación.

En Perú21 hemos informado de la presencia de funcionarios castillistas en el Minjus. Por ejemplo, tienen a Ramón Alcalde como representante en la Procuraduría General que ahora trabaja en el Gobierno Regional del Callao.

Hay un tecnicismo en la norma que debe interpretarse en base a la realidad. Debemos ver una salida para corregir esta situación, esta persona está en otro lado y, así como vemos, el Minjus no tiene un representante en la Procuraduría. Tenemos que superar este escenario.

Cuando se refiere a “superar” significa buscar la salida de este funcionario.

Sí, se va a dar.

Hemos visto que la Fiscalía incautó la casa de Sarratea, donde funcionaba el despacho clandestino de Castillo; ahora que está en manos del Estado, ¿qué pasará con el inmueble?

Sarratea va a ser un símbolo de la lucha contra la corrupción. Será la sede de una institución que tiene un compromiso importante en la lucha contra la corrupción.

¿Esa entidad es del sistema de justicia?

Sí, es importante que hayan gestos, un lugar que genera tanta controversia debe servir para contrarrestar esta situación.

Tenga en cuenta

-José Tello indicó que el Perú “está intoxicado de radicalismos” y que ante ello la labor del Estado “trasciende posturas ideológicas”.

-Aseguró que el Consejo de Ministros está “sólido, unido, fuerte y firme en su decisión de trabajar por el Perú”.