Santiváñez dice que en México y Colombia hay más asesinatos que en Perú: "No vengan a compararnos"

En medio de la creciente ola de criminalidad en el país, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respondió enérgicamente a las comparaciones entre la violencia que se vive en Perú con la que se azota México y Colombia.

Durante una conferencia de prensa, Santiváñez subrayó que su gestión está realizando un trabajo “arduo, comprometido y serio” para contener la inseguridad y prevenir un escenario de violencia más extremo.

“Para que tengan una idea, en México mueren 100 personas diarias, y en Colombia, por si no lo saben, en 2024 se registraron 13,000 muertos. Así que no vengan a compararnos. Nosotros estamos haciendo un trabajo arduo, comprometido y con seriedad. No sean cuentacuentos”, expresó el titular del Ministerio del Interior.

Juan José Santiváñez expresó que su cargo está a disposición de la presidenta y el premier. Aclaró que quienes critican el trabajo del ministerio lo hacen por falta de información sobre los esfuerzos en curso Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/mPAR5yeRp1 — Canal N (@canalN_) January 22, 2025

Aunque Santiváñez buscó diferenciar la situación de Perú con la nuestros vecinos latinoamericanos, las cifras evidencian una tendencia preocupante en la región.

En 2024, México registró 30,057 homicidios dolosos, mientras que Colombia reportó 13,341, la cifra más baja desde la pandemia, según datos oficiales.

Por su parte, Perú cerró 2024 con 2,011 homicidios, un incremento del 30% respecto al año anterior. Además, en los primeros 22 días de 2025 ya se han registrado 106 muertes violentas.

Sin embargo, se debe destacar la clara diferencia en la densidad poblacional entre Perú, México y Colombia. En nuestro país, existen 34 millones de personas, mientras que en México viven 128 millones y en Colombia 52 millones.

