El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó haber mantenido una conversación por WhatsApp con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo. En ese sentido, corroboró la autenticidad de una foto 'selfie' que envió a Izquierdo y fue revelada el domingo por el dominical Cuarto Poder.

La imagen data de 16 de mayo de 2024 y fue enviada por Santiváñez a Izquierdo el mismo día que asumió la cartera del Interior, lo cual desmentiría las reiteradas negaciones del ministro sobre conversaciones con 'Culebra'. Sin embargo, a pesar de que el funcionario reconoció ser autor de la foto, negó que los audios difundidos previamente sean suyos.

“La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar el selfie o la foto, de otras informaciones que pretenden atribuírseme. Nosotros jamás hemos dicho que hayamos tenido ninguna comunicación con el capitán Izquierdo o que no haya ido al chifa, eso jamás se ha negado”, aseguró.

Imagen Imagen enviada por Santiváñez a Culebra. (Foto: Captura: Cuarto Poder)

“Siempre yo he reconocido que son cuestiones que se han dado. Lo que nosotros no reconocemos y siempre he dicho que son audios manipulados y otra información, son justamente aquellas conversaciones o aquellos chats que no forman parte de este selfie”, agregó.

Como se recuerda, en agosto de 2024 se revelaron audios entregados a la Fiscalía por 'Culebra', en los que se escucha la presunta voz de Santiváñez en polémicas afirmaciones. Una de ellas fue que la presidenta Dina Boluarte le habría solicitado desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para ser nombrado ministro.

"Negó la voz. Señor ministro del Interior, ahora también va a negar su foto? ¿Cómo puede negar que él haya escrito esos chats?", cuestionó el abogado de Izquierdo, José Carlos Mejía.

