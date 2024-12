Santiváñez afirmó que no renunciará y asegura que su estrategia contra el crimen organizado funciona

Juan José Santiváñez aseguró que no renunciará al cargo de ministro del Interior. En su opinión, la estrategia contra el crimen organizado ha funcionado.

De esta forma, defendió la declaratoria de estado de emergencia en 14 distritos de las provincias de Lima y Callao.

“No voy a renunciar, porque el compromiso lo he cumplido. Conforme declaran los 14 alcaldes de los distritos declarados en estado de emergencia, el trabajo que viene desarrollado la Policía Nacional con ellos ha generado resultados positivos”, declaró en entrevista con RPP.

Santiváñez señaló en septiembre que pondría su cargo a disposición si el estado de emergencia no funcionaba. “Estoy convencido y creo que esto tiene que resultar necesariamente, y si no fuera así, entonces tendremos que dar un paso al costado si es que esto no funciona", comentó en ese entonces.

UN FIASCO

El 46.3% de operativos policiales en los primeros 60 días del estado de emergencia —del 28 de septiembre al 26 de noviembre— en 14 distritos de Lima y Callao no tuvieron resultados, lo cual demuestra el "fracaso" de las acciones lideradas por el Gobierno, a través del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional, para combatir la ola delincuencial y criminal que azota a ambas ciudades. Así lo informó Perú21 este fin de semana.

En el amplio informe publicado por este diario, el analista de datos Juan Carbajal reveló que los resultados de la producción policial en dicho periodo, publicado en la página web del Mininter y eliminado horas después, arrojó un total de 6,899 operativos, cifra superior a los días previos del estado de emergencia (4,753); sin embargo, 3,197 fueron intervenciones policiales sin resultados (46.3%).

Además, advirtió que la cantidad de operativos sin resultados es mucho mayor que aquellos con resultados en los distritos de Ancón, Carabayllo, Los Olivos, Lurigancho, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Santa Rosa.

Pueden leer el informe aquí.

DEFENSA DE LA PENA DE MUERTE

Santiváñez se mostró a favor de que el Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

“Vamos a entrar a una mesa de diálogo [sobre la aplicación de la pena de muerte] donde se va a exponer todos los argumentos de viabilidad y cuál es la mejor posición en este caso y, finalmente, a lo que se llegará será a una propuesta. El Gobierno, por sí solo, no puede renunciar al Pacto”, indicó a RPP.

