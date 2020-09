Santiago Arancibia, integrante del partido político Acción Popular y autor de uno de los mensajes que el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, hizo públicos como llamados para que ocupe un gabinete en caso Martín Vizcarra sea vacado por el Congreso, reconoció su accionar pero dijo que se trató de un “error” y que fue una opinión personal.

“Era una opinión a mérito de lo que estaba pasando en el país, era una invocación. Digo que Dios le dé sabiduría, una invocación porque tiene un apellido peculiar, muy querido por don Incháustegui, fundador de Acción Popular”, señaló en declaraciones a RPP.

Arancibia Ortega y Daniel Huarcaya Clemente fueron identificados por el ministro de Energía y Minas como las dos personas que, el pasado viernes 11 de setiembre, lo contactaron vía WhatsApp para decirle, primero, que recuerde cómo terminó Pedro Pablo Kuczynski (PPK) su mandato, y el segundo para señalarle que sería parte de un gabinete que sería “tercerizado” tras una posible vacancia contra Martín Vizcarra.

“Buen día Luis Miguel, eres un hombre serio de leyes y tienes un gran apellido que cuidar, sabes cómo se resuelven las crisis políticas entre 2 poderes del Estado que ambos tienen su verdad, evalúa y recuerda el caso de PPK y cómo terminó, eres aún joven Miguel, buen día, que Dios te dé sabiduría para que tomes la mejor decisión”, fue el mensaje que le escribió Arancibia y que Incháustegui publicó hoy en su cuenta de Twitter.

El integrante de Acción Popular, quien participó en las elecciones internas del partido político el año pasado, negó que haya enviado este mensaje a pedido de alguien. “No me conminó nadie, nadie me sugirió nada. Vi un problema, vi a un joven profesional que tiene mucho futuro en la cartera ministerial y fue eso. No tuve ninguna mala acción de decirle nada”, aseguró.

“No le iba a mandar el mensaje. Se lo mando porque una llamada entró. El momento no es bueno, de repente no lo va a tomar en el sentido que quisiera [...] Se ha ido el mensaje por error, pero es una opinión y una invocación. No le digo lo que tiene que hacer”, añadió.

Santiago Arancibia detalló que conoció al ministro de Energía y Minas cuando era viceministro del sector y a través del segundo autor de los mensajes de WhatsApp, Daniel Huarcaya.

Sobre este último, el acciopopulista dijo que son amigos, militantes del mismo partido y que tiene más tiempo en la agrupación política que él. “No lo veo hace tiempo. Si ha escrito (el otro mensaje), él tendrá que responder”, señaló.

Visitas al Congreso

Santiago Arancibia detalló que en el mes de setiembre visitó el Congreso en dos oportunidades, tal y como se pudo ver en publicaciones que hizo en su cuenta de Facebook donde compartió fotografías junto al presidente del Congreso, Manuel Merino. Sin embargo, negó que haya tenido algún vínculo con una “teoría conspirativa”.

“No tengo nada que ver en ninguna teoría conspirativa (¿Por qué lo saludan en la foto en el Congreso por una ‘nueva etapa’?) Para nadie es un desconocimiento que vienen nuevas elecciones internas. Pensaba postular otra vez al Congreso pero luego de esto lo estoy pensando seriamente [...] Para nada (iba a trabajar en el Congreso)", indicó.

