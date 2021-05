La analista política Sandra Belaúnde sostuvo que el candidato presidencial Pedro Castillo, de Perú Libre, compartió hoy, durante el debate presidencial en Cajamarca, propuestas de gobierno que resultan inviables de aplicar.

En entrevista con Perú21 televisión, Belaúnde indicó que desactivar la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, como lo anunció Castillo, “no lo va a poder hacer”.

“El presidente no es omnipotente, él (Pedro Castillo) solo va a ser el jefe de uno de los poderes del Estado, cree que va a ser el rey del país y no va a ser así; le falta entender eso, propone cosas que no son posibles”, declaró.

Respecto a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, refirió “se dedicó a atacar” y a usar “las frases que siempre dice”.

“Creo que este debate no ha ido hacia temas de fondo, pero lo bueno que es que se ha dado, se ha dado en provincia, a pesar de los ataques se han portado bien”, enfatizó.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo debatieron hoy en la plaza de armas de Chota, en Cajamarca, sobre las medidas a adoptar contra la pandemia, educación, reactivación económica, inseguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

